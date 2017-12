Programul „Casa verde”, amînat pentru o perioadă nedeterminată

Programul “Casa Verde”, prin care statul ar urma să suporte o parte din cheltuielile de instalare ale unor sisteme de producere de energie alternativă pentru locuinţe, a fost amînat pentru o perioadă nedeterminată, Ministerul Mediului neexcluzînd chiar varianta anulării sale. Ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, a declarat ieri, că Programul “Casa verde” nu poate începe conform calendarului stabilit, întrucît bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), din care ar urma să fie suportate subvenţiile, nu a fost încă aprobat. Nemirschi a criticat modul în care programul a fost legiferat, spunînd că regulamentul a fost făcut “în grabă şi cu iz de campanie electorală”. Ministrul a mai declarat că, analizînd regulamentul, a identificat o serie de probleme, acestea urmînd să fie cuprinse într-un memorandum pe care îl va adresa Executivului, care ar urma să decidă asupra oportunităţii şi modalităţii de aplicare a Programului “Casa Verde”. Nemirschi s-a declarat sceptic în privinţa modului în care au fost validate cele 367 de firme care ar urma să gestioneze fondurile de la stat pentru Program. El a precizat că acestea au fost alese dintr-un total de 1.957 de dosare depuse în acest sens la AFM. “367 de firme din întreaga ţară au fost validate în program. AFM a întocmit deja scrisorile pentru cei 1.490 de agenţi economici respinşi, urmînd ca în zilele următoare să le trimită. Avînd în vedere însă că bugetul AFM nu s-a aprobat, nu putem publica lista cu operatorii în acest moment”, a declarat directorul AFM, Mihai Toti. În aceste condiţii, prima nelămurire a lui Nemirschi referitoare la Programul “Casa verde” a vizat numărul posibilelor contestaţii din partea celor respinşi care ar putea fi admise în perioada următoare. “Şi o singură firmă dacă are cîştig de cauză în urma contestaţiei, ar putea da peste cap întregul program, pentru că este vorba de banii alocaţi fiecărui agent economic. Pînă nu avem lista finală, nu putem demara programul”, a spus Nemirschi. O a doua problemă la care s-a referit ministrul Mediului a fost aceea a respectării criteriului “primul venit - primul servit” de către agenţii economici la care cetăţenii care doresc să beneficieze de subvenţii se pot adresa. “Am îndoieli în legătură cu respectarea acestui criteriu. Nu am încredere că firma va respecta într-adevăr ordinea clienţilor şi nu cred că nu vor exista situaţii în care un potenţial beneficiar să meargă la un instalator şi acesta să-i spună că nu mai sînt locuri, iar după ce pleacă, lista clienţilor să se completeze cu naşul, cumătrul sau rudele celui care are firmă”, a mai spus Nemirschi. Un alt punct slab identificat de ministru a fost acela al potenţialilor beneficiari care şi-ar instala sistemele la casele de vacanţă, şi nu la locuinţele permanente. În acest context, ministrul Mediului s-a întrebat care ar fi eficienţa respectivelor instalaţii. În al patrulea rînd, Nemirschi a propus ca, în contextul crizei economice, instalatorii să fie obligaţi să cumpere sistemele destinate acestui program cu precădere de la producătorii români sau de la cei europeni. “Nu aş vrea ca banii de la stat să fie cheltuiţi pe stocurile de astfel de echipamente aflate pe cheiurile din Shanghai, să zicem. Evident că instalatorii vor cumpăra sistemele de la cine le vinde mai ieftin, dar e posibil ca cele ieftine să nu aibă aceeaşi calitate, de aceea am putea introduce o prevedere care să-i oblige să cumpere, să zicem, din UE”, a mai spus Nemirschi. În acest context, ministrul Mediului a afirmat că decizia în legătură cu Programul “Casa verde” va aparţine Executivului, care va trebui să opteze între anularea, redimensionarea sau revizuirea ghidului. “Personal, propun revizuirea ghidului. Cît poate să dureze? O lună?”, s-a întrebat ministrul, adăugînd că, oricum, “pînă nu dă firul ierbii, nu se urcă nimeni pe casă pentru a pune panouri”. Ministrul a precizat că decizia finală va fi luată la nivelul Guvernului, în urma unei analize temeinice a celor trei opţiuni.

Ministrul Mediului cere demiterea preşedintelui AFM

Ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, a transmis, ieri, premierului Boc, propunerea de revocare din funcţie a preşedintelui AFM, liberalul Mihai Toti, pe motiv că acesta nu a respectat termenul impus pentru publicarea listei de operatori validaţi în programul „Casa Verde”. Surse guvernametale au declarat, aseară, că Nemirschi îi reproşează lui Toti că a încălcat Ordinul de Ministru 1.632 din 24 decembrie 2008 care prevedea publicarea documentului conţinînd instalatorii din programul “Casa Verde” pînă la 15 ianuarie 2009.