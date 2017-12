Proiect pentru revigorarea ciclismului constănțean

Restaurantul „Sport” din Constanța a găzduit miercuri o conferință de presă dedicată ciclismului, în cadrul căreia a fost anunțat un proiect menit să revigoreze sportul pe două roți la nivel juvenil în orașul de la malul mării. „Este un proiect cu care vrem să începem ciclismul de la malul mării în acest an și beneficiem de ajutorul autorităților locale. Ne propunem promovarea ciclismului în rândul copiilor de peste 10 ani și, în acest sens, vom organiza în luna mai o serie de etape în cadrul unui concurs, denumit probabil Cupa Mării Negre. În acest fel, putem selecta viitorii cicliști. Sperăm să vină cât mai mulți copii”, a declarat Victor Bănescu, președintele CS Bilal 2000 Constanța. În plus, la finalul lunii mai, va avea loc a 17-a ediție a Turului Dobrogei la ciclism, dedicat amatorilor și cadeților. „În Constanța sunt foarte mulți cicliști amatori și ne-am gândit să organizăm această ediție în special pentru ei. Vom avea cel mai probabil și concurs la nivel de cadeți, pentru că încercăm astfel să implementăm ciclismul la acest nivel de vârstă”, a adăugat Bănescu.

Un sprijin deosebit a venit din partea Skirtbike, un eveniment inedit, care anul acesta va bifa a patra ediție organizată la Constanța. Este vorba de o plimbare cu bicicleta pe străzile orașului care se adresează doamnelor și domnișoarelor iubitoare de frumos, de mișcare și de libertate. „Anul trecut, am făcut un experiment și, în cadrul Skirtbike, am organizat și un concurs separat pentru copii, la care am avut o participare numeroasă, fiind prezenți 30 de puști”, a explicat Anda Nicola, project-manager. „Vrem să dezvoltăm și ciclismul feminin la Constanța, pentru că avem nevoie și de o echipă de fete. Anul trecut, au fost patru constănțence la Campionatul Național de cadete, iar una dintre participante a ocupat locul secund într-o probă”, a adăugat Bănescu.

