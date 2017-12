Proiect pentru utilizarea în MApN a animalelor de serviciu

Povestea lui Max, câinele-erou care a aparținut Armatei Române până când s-a îmbolnăvit și a fost abandonat chiar de cei pe care i-a slujit cu loialitate și credință, a ajuns în atenția ministrului Apărării Naționale, Mircea Dușa. El a decis să ia măsuri și a dispus, ieri, constituirea unui colectiv de lucru care să elaboreze un set de acte normative, privind utilizarea în MApN a animalelor de serviciu. De asemenea, la nivelul Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică a fost desemnat un grup de experţi care să realizeze, împreună cu alte structuri ce deţin animale de serviciu, un proiect de lege privind gestionarea şi utilizarea acestora în condiţiile respectării legislaţiei europene.

CÂINELE-EROU Amintim că, în ultima săptămână, ziarele și televiziunile din întreaga țară au prezentat situația dificilă a ciobănescului german Max, primul câine de luptă al Armatei Române, care a salvat viețile a numeroși militari și a participat la operațiuni reale în Afganistan, alergând printre gloanţe şi obuze şi detectând bombele artizanale. Recent, el a fost trecut în rezervă, cu grad de caporal. La doar cinci ani, Max suferă de o boală necruțătoare. El a fost diagnosticat, la sfârșitul anului 2013, cu Dirofilaria, ceea ce înseamnă că are un ghem de viermi în zona inimii, dupa ce a fost înțepat de un țânțar. Specialiștii spun că animalul nu s-ar fi îmbolnăvit dacă i se administra la fiecare trei luni câte o pastilă ce costă 35 de lei. Tratamentul de care are acum nevoie costă, însă, în jur de 600 de lei lunar, timp de trei ani. Max are nevoie de noi pentru a trăi. Cei care doresc să doneze bani pentru tratamentul ciobănescului german o pot face în contul Asociației „Nu mai ești singur”, C.F.:13572772, cu mențiunea „pentru Max - soldatul nostru”. De asemenea, a fost deschis un cont bancar în lei: RO60BTRL04501205858688xx, la Banca Transilvania, Agenția Beller.