Proiectul Complex Sportiv Constanța, proiect cu o simbolistică marină

Vineri, pe noul teren cu gazon sintetic din cadrul bazei sportive din Strada Primăverii, a fost organizată o conferință de presă, în cadrul căreia Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanța, a prezentat proiectul pentru un complex sportiv de cinci stele care va fi ridicat la Constanța.

Noul complex sportiv, care va fi construit pe locul actualei baze, va cuprinde un stadion de fotbal cu o capacitate de 15.000 de locuri, teren de antrenament, un stadion de rugby cu 5.000 de locuri, o arenă centrală de tenis de câmp cu 4.500 de locuri, o arenă secundară plus mai multe terenuri de tenis de câmp, un centru administrativ, cu locuri de cazare, spații de pregătire și de recuperare pentru sportivi, zonă de promenadă și un mic parc. Investiția se ridică la suma totală de 533 de milioane de lei și se va întinde pe o perioadă lungă, urmând ca arenele din cadrul complexului să fie construite pe rând.

Primul pe listă este stadionul de fotbal, unde FC Farul Constanţa va disputa meciurile de pe teren propriu și al cărui cost se ridică la suma de 240 de milioane de lei. Primii pași au fost deja făcuți, în cadrul ședinței Consiliului Local Constanța, desfășurată joi, fiind aprobat studiul de prefezabilitate, în timp ce cunoscutul arhitect constănțean Bruno Andreșoiu a realizat un proiect extrem de spectaculos.

„Acesta este cel mai important obiectiv, aici bate inima sportului constănțean. Ne-am chinuit să aducem baza sportivă acasă, pentru că nu aparținea orașului și am reușit. Ne-am propus să investit pe toate paliere, în sportul de performanță și în cel de masă, să premiem sportivii și antrenorii. Sunt multe lucruri de făcut, dar mă aștept ca mulți copii ai constănțenilor să vină către sport. Este extrem de important să investim și infrastructură, lumea are așteptări de pe azi pe mâine, dar nu poți face dintr-odată ce nici măcar nu a fost îngrijit timp de 30 de ani. În parteneriat cu FC Farul, cu Tibi Curt, care este aici, de față, am început în urmă cu ceva timp să facem curățenie. Am scos din această bază zeci de camioane de gunoi, s-a muncit brânci și am adus la lumină stadionul”, a declarat Decebal Făgădău, care a dezvăluit și pașii următori în realizarea acestui proiect: „Avem alocată suma pentru proiectul de fezabilitate și suntem pe lista de sinteză a Companiei Naționale de Investiții. Le vom preda un proiect la cheie. Va fi un parcurs lung și greu. Statul român datorează mult Constanței, România datorează mult Constanței, măcar din punct de vedere sportiv. Toată contribuția Constanței la sportul românesc trebuie să se întoarcă. Este foarte bine că s-au făcut stadioane în alte orașe, dar este timpul să se facă și în Constanța un asemenea complex sportiv”.

Întreg proiectul va avea o simbolistică marină, conceptul arhitectural gândit de Biroul de Arhitectură „Igloo” find denumit „Portul Interior”. Astfel, atât stadionul de fotbal, cât și cel de rugby vor avea forma unor vapoare, arena de tenis va semăna cu un val, iar centrul administrativ va fi în forma unei vele.