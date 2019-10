„Protejează-ți copilul împotriva gripei!”

La începutul sezonului gripal 2019-2020, Asociația Pro Imunizare lansează o nouă campanie națională de informare privind protecția copiilor și adolescenților prin vaccinarea antigripală. Campania include o serie de evenimente organizate la nivel național în parteneriat cu autoritățile locale, primul dintre ele fiind o masa rotundă desfășurată joi, 17 octombrie, la Constanța. Reprezentanți ai autorităților locale, profesioniști din domeniul sănătății și reprezentanți din domeniul educației preuniversitare și universitare au discutat și identificat soluții optime care permit protejarea comunităților locale împotriva gripei prin promovarea vaccinării antigripale a copiilor și adolescenților. Statisticile au arătat că, în sezonul trecut, Constanța a fost printre județele cele mai afectate de gripă.

BOALA AFECTEAZĂ DIFERIT ADULȚII ȘI COPIII

Fiecare sezon de gripă are propriile particularități, boala afectând diferit adulții și copiii.Vaccinarea antigripală rămâne însă cea mai eficientă metodă de reducere a riscului de îmbolnăvire cu gripă, protejând persoana vaccinată față de virusurile gripale care circulă în sezonul respectiv. “Asigurarea unei igiene corespunzătoare și evitarea contactului cu persoanele bolnave nu sunt suficiente pentru a împiedica îmbolnăvirea de gripă în rândul copiilor. Singura metodă activă, eficientă de prevenire a îmbolnăvirii este vaccinarea antigripală, iar în România avem acum produse vaccinale tetravalente așa cum recomandă Organizația Mondială a Sănătății, cu toate formele de administrare ale vaccinului gripal destinat copiilor și adolescenților: noutățile sezonului - vaccinul intranazal și vaccinul injectabil”, a declarat prof. dr. Ioan Gherghina.

RATA INFECȚIILOR ESTE EXTREM DE RIDICATĂ ÎN RÂNDUL COPIILOR

Gripa este o boală respiratorie infecțioasă, acută care se poate răspândi rapid şi este determinată de tipuri diferite de tuplini virale, care se schimbă în fiecare an. În ţările Uniunii Europene, Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC) estimează că între 15.000 şi 70.000 de oameni mor în fiecare an din cauza complicaţiilor gripei.. În România, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a raportat pentru sezonul 2018/2019: 199 de decese; 23.727 cazuri clinice compatibile cu gripa (ILI), de 2.1 ori mai multe comparativ cu cele din sezonul precedent (11.527); 606 cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), de 1,2 ori mai multe faţă de sezonul precedent. „Oricine se poate infecta cu virus gripal, dar rata infecțiilor este extrem de ridicată în rândul copiilor (peste 20-30% anual). Gripa este responsabilă pentru un număr mare de spitalizări, specialiștii afirmând că cele mai multe dintre acestea se numără în rândul copiilor sub 5 ani. Rolul medicului de familie este esențial. Luând în calcul toate aceste date, noi recomandăm insistent tuturor părinților să se adreseze medicului de familie pentru vaccinarea copiilor”, a declarat Zitta Popa, președintele Asociației medicilor de familie Tomis - Constanța.