Proteste cu bâte şi pietre în România

Dialogul social în România nu mai există, partenerii sociali sunt ignoraţi complet de Guvern, iar rolul Parlamentului a dispărut, actele normative importante, care decid soarta a milioane de români, fiind adoptate prin angajarea răspunderii Executivului. Premierul Emil Boc a anunţat, vineri, că există posibilitatea ca Guvernul să îşi angajeze răspunderea în Parlament pentru modificările Codului Muncii, o decizie urmând să fie luată după discuţii în Coaliţie şi în Guvern. Având în vedere experienţele Legii Educaţiei, Legii Pensiilor şi a altor acte normative care au fost adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament în momentul în care partenerii sociali nu au fost de acord cu prevederile incluse în acestea, putem spune cu siguranţă că noul Cod al Muncii, susţinut de ministrul Muncii, Ioan Botiş, va fi asumat de Guvern. După discuţiile de vineri dintre premieri şi sindicalişti pe baza modificărilor aduse legislaţiei Muncii, liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a declarat că schimbările aduse actului normativ vor favoriza apariţia unei noi forme de sclavagism. Liderul sindical a acuzat Guvernul că nu a luat în calcul niciuna din propunerile făcute de partenerii sociali şi că „doreşte o dereglementare care să răspundă intereselor unor speculatori”, mai ales în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii. Bogdan Hossu a precizat că prin modificările aduse de Executiv se ajunge la o relaţie anormală între angajaţi şi angajator, patronul putând concedia colectiv oricând şi în acelaşi timp să angajeze a doua zi alte persoane, acest lucru fiind prevăzut expres în Codul Muncii, ceea ce înseamnă o formă de sclavagism.

EXCLUŞI DIN UE. „Vom ajunge să fim daţi afară din UE. Conceptele noului Cod al Muncii nu au nimic de-a face cu directivele europene”, a adăugat Hossu. El a mai spus că, după aproximativ 20 de ore de discuţii cu premierul, partenerii sociali au crezut că textul final va fi cel convenit în timpul acestor discuţii, dar este tot vechiul text, corectat puţin. În cazul în care noul Cod al Muncii va fi asumat de Guvern, liderii sindicali au declarat că singura soluţie care le rămâne angajaţilor români este să iasă în stradă, cu pietre. „Se pare că protestele sau ieşirea lumii cu pietre şi bâte în stradă sunt singurele forme care pot rezolva ceva în România de astăzi, pentru că guvernanţii au rămas la mentalitatea feudală, neînţelegând că pacea socială înseamnă construcţia unui dialog social”, a spus Hossu. Dacă guvernanţii nu par impresionaţi de protestele anunţate de sindicalişti, patronatele nu sunt deloc încântate de perspectiva opririi activităţii. Preşedintele UGIR-1903, Cezar Corâci, a declarat, vineri, că nu înţelege de ce premierul nu caută o cale de mijloc în discuţii pentru a nu se mai ajunge la proteste, care vor duce la pierderi economice foarte mari. „Protestele mai lipsesc în acest moment din România, ar fi bomboana de pe colivă. Dacă se ajunge la proteste vom avea pierderi economice foarte mari”, a spus Corâci. Reprezentantul patronatelor a afirmat că a mai rămas la discuţia cu premierul după plecarea sindicatelor pentru a-l face pe Emil Boc să înţeleagă că în România nu poţi reprezenta angajaţii fără sindicate. „Dacă vor exista dezbateri în Parlament vom face lobby şi vom explica de ce nu sunt bune în acest moment, pentru România, modificările aduse de Guvern la Codul Muncii”, a spus Corâci. Reprezentantul patronatelor a afirmat, de asemenea, că ministrul Muncii Ioan Botiş este „cel mai necalificat ministru” al României din ultimii 20 de ani.

BOTIŞ, ACUZAT DE SINDICALIŞTI. O posibilă explicaţie pentru încăpăţânarea cu care ministrul Muncii, Ioan Botiş, susţine transformarea românilor în sclavi, o constituie, potrivit lui Bogdan Hossu, promisiunea din partea firmei Leoni din Bistriţa că îl va sponsoriza la viitoarea sa candidatură la Bistriţa-Năsăud. „Botiş, ca ministru al Muncii, este interesat şi are promisiunea de la Leoni din Bistriţa că va primi sponsorizare la viitoarea sa candidatură din Bistriţa-Năsăud. Acestea sunt interesele naţionale pe care le exprimă un membru al Guvernului, care de fapt nu rezolvă problemele de viitor, de relansare a economiei României, ci îşi rezolvă probleme personale”, a spus liderul Cartel Alfa. Pe 14 ianuarie, ministrul Muncii, Ioan Botiş, a făcut o vizită la firma germană de cablaje auto Leoni Wiring System Ro Bistriţa. „Am avut parte de o prezentare a firmei şi am ajuns la concluzia că, în perioada următoare, această firmă va crea foarte multe locuri de muncă. Noi am venit şi am propus modificări legislative în aşa fel încât să creăm facilităţi atât pentru angajatori, cât şi pentru angajaţi, încercând prin propunerile pe care le-am făcut pe Codul Muncii şi pe legile conexe (legea patronatelor, sindicatelor, legea contractului colectiv de muncă, legea conflictului şi legea CES) să creăm acele facilităţi care să permită o dinamizare a pieţei muncii”, spunea atunci ministrul Ioan Botiş. El adăuga că la întâlnirea cu firma germană a fost dezbătut pachetul legat de modificarea legislaţiei Muncii. Ministrul Muncii a fost ales deputat în circumscripţia electorală 6 Bistriţa-Năsăud, colegiul uninominal 1. Între 2001 şi 2004, Botiş a fost viceprimar al municipiului Bistriţa, iar între 1996 şi 2001 a ocupat un post de consilier local. Demnitarul a negat acuzaţiile aduse de sindicalişti, susţinând că ar fi fericit şi onorat dacă o multinaţională precum Leoni i-ar putea susţine candidatura, dar „o astfel de companie nu se bagă în aceste lucruri”. „Este o inerţie, orice angajator poate trimite propuneri privind modificările Codului Muncii, deci şi firmele multinaţionale, aşa cum a trimis şi Camera de Comerţ Româno-Americană sau Camera de Comerţ din România. În felul acesta ar însemna că fiecare mă poate susţine în candidatură”, a declarat Botiş.

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat că felul în care se comportă Traian Băsescu şi Guvernul Boc reprezintă „o incitare la demonstraţii publice”: „Bănuiesc că deontologii preşedintelui Traian Băsescu vor fi din nou şocaţi când vor auzi că eu îi înţeleg pe sindicalişti. Evident că nu voi fi niciodată promotorul niciunui gest de violenţă, dar cred că modul în care Traian Băsescu şi Guvernul Boc se comportă reprezintă practic o incitare la demonstraţii publice. Acestea nu-şi au rostul când există un dialog, dacă oamenii sunt primiţi înăuntru la masă, n-au de ce să stea afară în stradă”.