Proteste pentru un porc mai ieftin

„Meat me at 5!“, „De Crăciun tăiem porcul cu tot cu TVA“, „Acum ori niciodată“, „Nici muncă fără pâine, nici pâine fără carne“ - iată doar câteva dintre mesajele afișate pe pancarte de către cei peste 200 de sindicaliști din industria alimentară care au protestat vineri dimineață în fața Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Ei au cerut reducerea TVA de la 24 la 5% pentru carne și produse din carne, începând cu 1 ianuarie 2015. „Dacă autoritățile nu vor reduce TVA, înseamnă că sunt părtașe la evaziunea fiscală din industria cărnii, care atinge 50%. La ora actuală, în țară pătrund cantități importante de carne din Rusia, dar și din alte state comunitare. Produsele rusești sunt deja „evazionate“, iar cele din vecini vin cu TVA foarte mică. Asta falimentează multe societăți românești de profil, care nu pot face față concurenței“, a declarat președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoș Frumosu. Ce se poate face, însă? Potrivit Ministerului Agriculturii, TVA nu poate fi redusă în bloc, printr-o singură decizie, la toate produsele alimentare, până la finele lui 2015, „dar poate fi scăzută pentru orice aliment, dacă este clasificat ca submăsură în cadrul celor două cote reduse de TVA deja existente, de 5, respectiv 9%“. România are acum o cotă standard de TVA de 24% și două cote reduse - 5% la locuințe sociale și 9% la produse farmaceutice, servicii hoteliere și pâine. „La cotele de 5 și 9% pot fi încadrate și alte submăsuri (carne, spre exemplu)“, au confirmat reprezentanții Ministerului Agriculturii. Situația gravă din sectorul cărnii a fost confirmată și de un studiu Coface, potrivit căruia, aproape toate firmele de profil prezintă un risc mediu de insolvență.