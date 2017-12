Quentin Tarantino, într-o relaţie cu Uma Thurman

Regizorul Quentin Tarantino are o relaţie cu Uma Thurman, pe care a numit-o întotdeauna ”muza” lui şi pe care a distribuit-o în seria ”Kill Bill”, declarând că o iubeşte pe actriţa americană de mai mulţi ani, conform unor surse din presă. Cei doi au călătorit împreună la Festivalul de Film de la Cannes şi au prezentat, de asemenea, împreună premiul Palme d'Or, acordat regizorului turc Nuri Bilge Ceylan, pentru filmul ”The Winter Sleep”, la ceremonia de închidere a festivalului, duminică. ”A fost ceva între ei în trecut, iar acum sunt din nou împreună. Tarantino a iubit-o ani de zile”, a declarat o sursă pentru site-ul UsMagazine.com.

Recent, Uma Thurman, în vârstă de 43 de ani, a pus capăt, pentru a doua oară, logodnei cu miliardarul francez Arpad Busson, cu care are o fetiţă de un an şi nouă luni, pe nume Luna. Actriţa, care mai are doi copii în urma căsătoriei cu actorul Ethan Hawke, Mia, de 15 ani, şi Levon, de 12 ani, a declarat că se simte mai fericită ca niciodată. Uma Thurman a mai fost căsătorită cu actorul Gary Oldman, între anii 1990 - 1992. Actriţă-fetiş a regizorului Quentin Tarantino, Uma Thurman a avut roluri memorabile în ”Pulp Fiction”, pentru care a fost nominalizată la premiul Oscar, şi în seria ”Kill Bill”.