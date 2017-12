Rachetele balistice iraniene pot lovi nave din Golful Persic

Un consilier militar al liderului spiritual iranian a declarat că, în cazul unui război, nicio navă militară care va traversa Golful Persic nu va fi în afara razei de acţiune a rachetelor balistice iraniene, a relatat, joi, un cotidian guvernamental. Iranul a avertizat în repetate rînduri că va răspunde unui atac militar prin închiderea strîmtorii Ormuz, tranzitată de circa 40% din transporturile mondiale de petrol. SUA, care au staţionat Flota a Cincea în Bahrain, în interiorul Golfului Persic, au dat asigurări că vor menţine traficul deschis. “În moment de război, nicio navă nu poate traversa regiunea Golfului Persic, fără a se afla în raza rachetelor sol-apă ale Gardienilor Revoluţiei”, a declarat Yahya Rahim-Safavi, consilier militar al ayatollahului Ali Khamenei, citat de cotidianul “Iran”. Safavi declarase la începutul săptămînii că ayatollahul Khamenei a însărcinat Gardienii Revoluţiei cu apărarea Golfului Persic de eventualele atacuri inamice, avertizînd că trupele de elită iraniene nu vor ezita să combată forţele străine. Armata iraniană a efectuat mai multe teste în cursul acestei săptămîni, potrivit presei naţionale. În afara armatei regulate, Iranul dispune şi de o forţă de elită, Gardienii Revoluţiei, care asigură respectarea sistemului islamic de guvernare. Gardienii Revoluţiei sînt, de asemenea, împărţiţi în structuri terestre, maritime şi aeriene şi sînt mobilizaţi în zonele de frontieră sensibile şi asigură paza instituţiilor vitale, în dotarea lor intrînd şi rachetele balistice de tip Shahab-3.

Între timp, preşedintele iranian, Mahmoud Ahmadinejad, a anunţat joi că este pregătit să îi întîlnească pe candidaţii la Casa Albă, în prezenţa presei, cu ocazia deplasării sale la New York pentru Adunarea Generală a ONU. “Nu am vreun plan de a mă întîlni cu oficiali americani, însă sînt pregătit să vorbesc cu candidaţii la preşedinţie, la ONU, în prezenţa presei, pentru a discuta despre problemele internaţionale”, a declarat preşedintele, în cadrul unei conferinţe de presă. Preşedintele iranian urmează să se deplaseze săptămîna viitoare la New York, pentru a participa la Adunarea Generală a ONU. Candidatul republican la preşedinţia SUA, John McCain, nu şi-a exprimat niciodată intenţia de a se întîlni cu Mahmoud Ahmadinejad, chiar dacă va fi ales preşedinte. Rivalul său democrat, Barack Obama, s-a declarat pregătit, în timpul campaniei pentru alegerile primare, să demareze discuţii cu Ahmadinejad, în cazul în care va fi ales preşedinte. Preşedintele iranian propusese, anul trecut, înainte de a se deplasa la ONU, o dezbatere publică cu omologul său american, George W. Bush.