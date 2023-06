Radu Pietreanu, invitat special în cea mai nouă ediţie iUmor

Cea mai nouă ediţie de audiţii iUmor, difuzată sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1 îl aduce în faţa juriului şi al telespectatorilor pe umoristul Radu Pietreanu, în calitate de invitat special. Acesta revine pe scena iUmor cu un număr savuros, în care a implicat inclusiv publicul. Juraţii s-au amuzat copios şi au intrat şi ei la joc.

Rând pe rând, o mulţime de glume bine ţintite au curs pe scena emisiunii, în aplauzele tuturor, pentru ca la final, Radu să îi provoace atât pe spectatori, cât şi pe juraţi, să i se alăture.

„I-aş lua cu mine în turneu, să am şi eu public!”, a glumit Radu Pietreanu, la final, pentru ca apoi să completeze „Juriul mă cam urcă, dar asta e!”.

Pe juraţi, Radu i-a cucerit încă de la primele momente pe scena iUmor:

„Mie îmi place ce face Radu şi am spus-o de atâtea ori. E o bucurie să îl revăd de fiecare dată. Consider că aduce un mare plus acestei emisiuni şi aş vrea să îl văd în fiecare zi, dacă e posibil!”, a declarat Cheloo.