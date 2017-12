RAJA Constanţa, singurul operator membru IWA, recunoscut pe plan internaţional

15:02:33 / 28 Iunie 2014

traim in Atlantida sau in acvariu

Am factura de 100 mc de apa si m-au purtat cu zaharelul cu ex.in termenii lor pana a trecut un timp convenabil lor--apoi am avut fact.de 36__34 mc la o singura persoana.ma hartuiesc prin tribunale din doua in doua luni. La proces presedinte tanar--av. rajei tanar si-au zambit asa subtil .am contori "ceasuri in casa dar av. a spus ca platesc pausal ca nu am ceasuri si gata .a fost crezut si ma obliga sa platesc cate_34 mc pe luna. Am 57 ani si locuiesc la et.patru singura. Platesc mai mult ca spalatoria auto.-nici macar covoare nu am in casa. Casa copilului meu este pe numele meu nu a avut munca trei luni dar fiind numele meu I.au taiat apa. Am comentat ma hartuiesc acum.ne baga 10 mc apa la fiecare ap fiind 20 ap.plus ceasul -dublat cu canalul. Eu consum 4 mc si ma pun la plata 34 mc---17 mc plus 17 mc canal.sunt disperata si bolnava n-am nici bani de drum pt o audienta la un forum mai corect!! Nici nu stiu cine nu-i tine spatele sc.RAJA. ca sa faca un control corect.vreau sa platesc ce am consumat .d-lor nimeni nu vede cat se fura de populatie.nu consumam doar apa in halul acesta.avem si enelul si un cablu si gk la apa calda si gunoi impozitele din primarii medicamente ---sunt chiar iesiti din comun numai apa consumam-?eu nu mai pot