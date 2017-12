RAJA îşi recenzează abonaţii

22:36:44 / 12 Iunie 2014

BANII!!!!!!!!!!!!!!!

PAI FRATILOR DACA AM AJUNS CA SI RAJA SA NE FACA RECESAMINTUL LA BRANSAMENTE SI ECHIPAMENTE ETC... CE VOR EI ESTE DE FAPT SA STIE CITE PERSOANE SINT BAGATE SA PLATEASCA LA PAUSAL SI CITE SINT CONTORIZATE CA SANCHI PROGRAMUL CUTARE SI VRAJELI DEASTEA !!!!!!!! GATA BAI FRATILOR CA IAR VINE CAMPANIA ELECTORALA SI PRIN JUDET LA BIETII OAMENI LE PROMIT APA .CANALIZARE ASFALT SI ALTELE CA DE OMUL DE LA TARA ESTE MAI CREDUL DE FIRE CA DUPA O ZI LA SAPA IN SOARE VINE ACASA OBOSIT SII MAI FAC SI ASTIA CAPUL MARE DECI ATENTIE SI LA ANGAJATII RAJA !!!!!!!!! BAFTA LA FURAT AOLEU PARDON RECENZURAT.....