RAJA vrea să se extindă la nivel internațional

Președintele național al Ligii Navale a Statelor Unite (Navy League of the United States - NLUS), Skip Witunski, se află în aceste zile la Constanța, unde desfășoară o vizită oficială. Cu această ocazie, el a vizitat și Centrul de Excelență Motorola de la Murfatlar, rezultat al colaborării strânse dintre SC RAJA SA și Guvernul Statelor Unite, prin Agenția de Comerț și Dezvoltare SUA din cadrul Ambasadei Statelor Unite la București. Și asta deoarece specialiștii americani sunt cei care au deschis la Murfatlar Centrul de Excelență pentru Operarea Sistemelor SCADA. În această locație sunt pregătiți periodic specialiști pentru operarea sistemelor SCADA (atât pe parte de alimentare cu apă și canalizare, cât și pe parte de energie electrică și gaze). Cursurile sunt susținute de reprezentanții Motorola împreună cu distinși profesori universitari. Aceeași colaborare a dus la implementarea unui proiect-pilot SCADA pentru zona Cobadin - județul Constanța. Investiţia în valoare de 2 milioane de euro, din care compania Motorola Solutions a contribuit cu un grant în valoare de 600.000 de euro, iar Guvernul Statelor Unite ale Americii cu o finanţare nerambursabilă de 1,2 milioane de euro, presupune controlul computerizat, de la distanţă, a tuturor parametrilor legați de furnizarea de apă şi servicii de canalizare în 25 de localități. ”În cadrul vizitei am avut privilegiul de a vedea care sunt proiectele care au dus la furnizarea apei în localitățile care nu aveau aceste facilități. Din ceea ce am înțeles, costurile pentru serviciile de furnizare a apei au fost scăzute considerabil”, a spus președintele național al Ligii Navale a Statelor Unite.

ÎN PLAN - ALTE OBIECTIVE RAJA CONSTRUITE CU TEHNOLOGIE AMERICANĂ

Totodată, președintele Consiliului din România al Ligii Navale a SUA, Teodor Patrichi, a precizat că în prezent se poartă discuții pentru ca RAJA să se poată extinde pe plan internațional. ”În cursul acestui an am fost la New York și am purtat discuții cu compania de apă de acolo și discuții referitoare la Asociația Americană a Apei. Astăzi au fost continuate discuțiile pentru Asociația Română a Apei, astfel încât pe viitor să se poată face protocoale și înțelegeri între cele două compartimente pentru dezvoltarea și implementarea de noi tehnologii”, a precizat Teodor Patrichi. Cu alte cuvinte, așa cum Stația de epurare din Mamaia Nord s-a construit cu tehnologie americană, aceeași performanță să se repete și în cazul altor obiective ale companiei de apă constănțene. ”Este vorba de implementarea tehnologiei și dezvoltarea suprastructurii de tehnologie din România și, de ce nu, RAJA Constanța să poată să implementeze și în alte piețe. Acesta ar fi cel mai mare deziderat”, a explicat Patrichi.