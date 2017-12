Raliul Deltei Dunării - un succes și în 2016!

Desfășurat la Tulcea în perioada 9-11 iunie 2016, sub egida Federației Internaționale a Automobilului și contând ca etapa a VII-a în cadrul FIA European Rally Trophy 2016, dar și a Federației Române de Automobilism Sportiv, contând ca etapa a IV-a în cadrul Campionatului Național de raliuri, Danube Delta Rally s-a aflat și în acest an sub atenta supraveghere a oficialilor FIA și FRAS, sosiți la Tulcea pentru evaluarea evenimentului. Punctajul primit de către organizatori a fost din nou peste media raliurilor europene de marcă. Astfel, evenimentul de la Tulcea se clasează și în 2016 în topul primelor cinci raliuri din cadrul FIA European Rally Trophy. De asemenea, pe baza punctajului obținut din partea FRAS, până în acest moment, Raliul Deltei Dunării este pe primul loc în Campionatul Național de raliuri 2016. Ambele punctaje confirmă faptul că parteneriatul dintre organizatori și autoritățile locale, dar și implicarea partenerilor privați, reprezintă rețeta ideală pentru parcursul ascendent al evenimentului de la Tulcea.

Din raportul celor două federații, reiese clar faptul că Danube Delta Rally se îndreaptă în direcția corectă, a unui raliu-eveniment de succes, aceasta reflectându-se și în punctajele maxime primite pentru: implicarea financiară și logistică a autorităților locale, amplasamentul Parcului de Service și al Comandamentului pe faleza din Tulcea, calitatea probelor speciale și a întregului traseu, securitatea generală a competiției (în special pentru că a fost necesară o intervenție în prima zi a cursei), notorietatea evenimentului, calitatea documentelor specifice (roadbook, carnete de bord, hărți, plan de securitate etc.), a startului festiv și a prezentării echipajelor.

În raport au fost specificate și aspectele care trebuie îmbunătățite pentru edițiile viitoare. Acestea țin, în general, de corelarea regulamentului FRAS cu regulamentele FIA, de pregătirea și instruirea arbitrilor conform standardelor internaționale ale FIA sau de pregătirea și instruirea membrilor Dispozitivului de Securitate conform standardelor FIA.

Ținând cont de tradiția desfășurării evenimentului la începutul sezonului estival, dar și de calendarul FIA pentru European Rally Trophy 2017, organizatorii vor înainta FIA propunerea ca ediția 2017 a cursei de la Tulcea să se desfășoare în perioada 9-11 iunie. Data va fi anunțată după definitivarea calendarelor competiționale ale FIA și FRAS.

