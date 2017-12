Raluca Prună va avea în scurt timp o soluție pentru sistemul penitenciar

Ministrul Justiției, Raluca Prună, a declarat, vineri, la Sinaia, referindu-se la protestele sindicaliștilor din penitenciare, că "în foarte scurt timp" va avea o soluție pentru această problemă, care să fie "convenabilă" sistemului penitenciar din România.

"Despre revendicările sindicatelor discut cu domnul ministru Pîslaru și eu cred că în foarte scurt timp o să am o soluție care să fie convenabilă sistemului penitenciar din România. Fac acest lucru nu pentru că mi-au cerut sindicatele și regret că au făcut aceste proteste și nu au avut răbdarea să aștepte. Fac acest lucru pentru că e obligația mea de ministru, deci o făceam oricum, cu sau fără proteste", a afirmat Prună, la finalul unei întâlniri cu președinții curților de apel.

Ministrul a salutat inițiativa unora dintre sindicaliști de a deschide penitenciarele pentru a fi vizitate de reprezentanții presei, punctând că demersul ajută dezbaterii și le-a răspuns acelora care o acuză că este "îndreptată exclusiv către problemele deținuților".

"Sunt obligată, ca ministru, să fiu de partea persoanelor custodiate pentru că readuc aminte publicului că România are încă din 2012 o decizie cvasi-pilot de la CEDO care a cerut României să corecteze situația privind suprapopularea. La nivelul lunii iunie 2016, existau la CEDO, numai pentru anul 2016, 2.000 de cereri, toate trimise de persoanele custodiate, așa încât da, le cunosc, mă ocup de această chestiune pentru că este obligația mea de ministru al Justiției. Hotărârile de la CEDO nu privesc în niciun caz, niciuna dintre ele, situația personalului din penitenciare, celor angajați, dar asta nu înseamnă că neglijez acest lucru", a spus Prună.

În context, ministrul a arătat că în mandatul său le-a dat celor care lucrează în sistemul penitenciar instrumentele care le lipseau.

"Eu cred că, de când am venit ministru, am dat sistemului penitenciar, celor care lucrează, instrumentele care le lipseau și anume un regulament, că nu îl aveau, și pentru că discutăm despre salarizare, o să reamintesc public că, prin Ordonanța 20, am dat un spor de asistență socială de 25% pentru cei care lucrează în penitenciare. Nu pentru toți, că nu toți lucrează în mod nemijlocit cu deținutul. (...) Îmi fac datoria de ministru și față de unul și față de ceilalți. În plus, am adus o nouă conducere la nivelul ANP, conducere formată din directori de penitenciar care au o experiență mare în spate, care erau în sistem înainte să fi venit eu ca ministru. Numai astea sunt câteva măsuri pe care le-am făcut ca ministru și cred că nu e totul, dar este foarte mult mult pentru un mandat foarte scurt. Dar disting situația personalului care lucrează de situația persoanelor condamnate", a adăugat Raluca Prună.