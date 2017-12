Raportul McLaren dezvăluie dopajul susținut de stat în sportul rus

15:01:10 / 10 Decembrie 2016

Vrajeala de doi bani

Hai sa fim seriosi, la fel de "umpluti" sunt si colegii de peste Ocean (sa amintim doar de S. Williams, ca au aparut documente care aratau ca era dopata la greu, dar au fost repede transformate in pastile de raceala sau nu stiu ce alte aiureli de acest gen), dar nu e "corect politic" sa se ia cineva de ei, la moda este sa dai in rusi, ca au rezultate bune si astfel fac de rahat sistemul american, asa ca sa ne scuteasca WADA cu rapoartele lor fabricate la comanda...dublul standard este in continuare litera de lege, atat in politica, cat si in sport!