Reabilitarea lui Dănuţ Moisoiu

Am auzit că Stelian Duţu a hotărît să iasă din politică. De pe poziţia sa de candidat independent, a obţinut un procent destul de bun în Colegiul 5, unde a fost înfrînt de fostul său partid. În opinia mea, după cum am mai consemnat, Zanfir Iorguş a fost beneficiarul direct al notorietăţii de care se bucură PD-L în zonă. Sigla portocalie i-a asigurat oxigenul necesar pentru a trece linia de sosire. De cealaltă parte a baricadei, Stelian Duţu nu a contat în postura sa de lup singuratic, chiar dacă, repet, a obţinut, într-o conjunctură potrivnică domniei sale, un procent destul de bun. Paradoxal, votul uninominal s-a dovedit a fi potrivnic independenţilor, dovadă că, în calculul alegătorilor, a contat tot partidul şi mai puţin omul. Aşa se explică scorul strîns înregistrat între PD-L şi PSD. În condiţiile în care la start s-au înscris foarte mulţi necunoscuţi, mai ales pentru cei de la sate, tendinţa a fost de a vota partidul. În aceste condiţii, independenţii au fost de-a dreptul ignoraţi. Dacă informaţia pe care o am este corectă, Stelian Duţu renunţă la politică. Cum se întîmplă la noi, în scurt timp, va fi uitat de-a binelea. Nu ştiu dacă domnia sa reprezintă un reper al politichiei locale. Vom vedea. Cert este că figuri mult mai pitoreşti, care s-au lăsat sau au fost trimise forţat la vatră după eşecuri de acest gen, s-au pierdut în anonimat. Stelian Duţu a capitulat. Domnia sa nu este singura victimă a uninominalului şi, cu toate acestea, nimeni nu se grăbeşte să-şi toarne, fie şi de formă, cenuşă în cap. Nu am auzit ca vreun politician să-şi fi dat demisia de onoare. Mă refer, evident, la cei care s-au compromis singuri după eşecuri în serie, fie în activitatea de partid, fie la alegerile locale sau parlamentare. Sînt unii care au dat chix şi colo şi colo, dar, cu toate acestea, au tupeul să mai iasă în faţă. Mai mult decît atît, sînt indivizi care, în aceste zile cînd se formează guvernul, îşi freacă mîinile, salivînd după tipicul lupilor flămînzi. Poate, totuşi, nu-i aşa?, pică ceva! Domnii în cauză aşteaptă precum pisica la gaura în care se ascunde şoricelul. Cu siguranţă, după cristalizarea formulei guvernamentale, va începe marea foială din teritoriu provocată de permutările de directori şi şefi de instituţii. Unii speră să prindă un loc în aceste scheme. În PD-L Constanţa, s-a dus o politică stranie în privinţa selecţionării, ca să spun aşa, candidaţilor pentru alegerile parlamentare. S-a dat credit celor care au pierdut disputa electorală pentru primării. Dintre toţi, Zanfir Iorguş a fost singurul care şi-a luat revanşa. În rest, minusuri care, la general, au tras partidul în jos. În mod firesc, dacă tot vorbim despre onoare, cei care au înregistrat eşecuri repetate ar fi trebuit să demisioneze la scurt timp după aflarea rezultatelor, dar se ascund prin ungherele partidului. Evident, pînă trece furtuna. La Constanţa, PD-L şi PNL trebuie reformate de la cap la coadă. În PD-L, după toate scandalurile care au pus organizaţia judeţeană la pămînt, a făcut pasul înapoi doar domnul Popescu, care s-a aflat temporar la conducerea acestei formaţiuni politice. Mircea Iustian nu a mai adunat voturile necesare pentru un nou mandat de parlamentar. Mă gîndesc că, de pe poziţia importantă pe care o ocupă în partid, urmează să-i fezandeze pe cei care s-au compromis din punct de vedere politic. Mai are domnul Iustian autoritatea morală de a lua decizii în acest sens? Acum, după ce Stolojan a fost nominalizat pentru funcţia de prim ministru, sînt convins că nu-l va clinti nimeni de pe poziţia pe care se află. Mircea Banias este prieten bun cu Laurenţiu Mironescu. Cum o să-i spună domnia sa să-şi dea demisia sau să treacă în ultimul rînd al plutonului? Despre Gigi Chiru aud că vrea să fie prefect! Te apucă, după modelul Stolo- Băsescu, rîsul-plînsul! Dacă e aşa, nu văd de ce Calapod nu ar fi noul director general al APC! Sau Zenol. Apropo, domnia sa a candidat? După cum bate vîntul în PD-L Constanţa, presimt că nişte bieţi activişti de partid vor plăti toate oalele sparte . Dacă îmi aduc eu bine aminte, în vară, domnul Moisoiu a fost acuzat de trădare de către pedelişti pe motiv că ar face jocurile PSD! Nu credeţi că, în noua conjunctură politică, Dănuţ Moisoiu merită să fie reabilitat?