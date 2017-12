Referendum contra revizuire

BĂSESCU MAI VREA UN REFERENDUM Politica de tip grobian propovăduită de ani buni în spaţiul mioritic de actualul preşedinte al României, Traian Băsescu, este din ce în ce mai înfierată de liderii politici. Sâmbătă am fost cu toţii martori la o nouă confruntare verbală între un Băsescu supărat pe revizuirea Constituţiei şi preşedintele PNL, Crin Antonescu, în rol de apărător al procesului de revizuire. Pe de-o parte, Băsescu a declarat: „Eu am iniţiat referendumul pe fondul faptului că majoritatea parlamentară, USL, nu respecta referendumul din 2009. Aşa am speranţa că, atunci când se vor hotărî să promoveze Constituţia, vor deveni realişti şi vor promova un proiect care să ţină cont de acel referendum. Dacă nu, partea formală e deja parcursă, le voi reaminti, printr-un referendum, ce vor românii. Asta înseamnă că referendumul meu este strâns legat de referendumul constituţional pe care îl organizează USL“. Întrebat dacă amână şi el pe anul viitor referendumul, Băsescu a răspuns: „Eu nu îl amân, eu îi urmăresc, da? Îi urmăresc cu referendumul. În funcţie de decizia lor, semnez şi eu decretul. Asta am spus de la bun început, că aştept două lucruri: să văd cum iese Legea referendumului, şi sunt convins că mult mai uşor trece referendumul meu cu 50% decât Constituţia lor, pentru că asta nu e Constituţia României, e Constituţia unei găşti, a unei găşti, a unui grup. Ca să fi fost o Constituţie pentru români, trebuia dezbătută public, trebuia să ia observaţii de la cetăţeni. E o gaşcă de politicieni care s-au hotărât să-şi facă o Constituţie pentru ei, considerând că-s veşnici şi uită ce a păţit Adrian Năstase, care şi el şi-a făcut o Constituţie pentru el. Cel mai bine este să faci o Constituţie pentru popor. Şi de asta eu stau cu referendumul în funcţie de reacţiile lor”.

ANTONESCU NU-L IA ÎN SEAMĂ Replica a venit imediat de la Antonescu. El a declarat că proiectul de revizuire a Constituţiei nu aparţine unui grup, ci unei majorităţi de peste două treimi din Parlament şi nu are rost ca preşedintele Traian Băsescu să fie luat în serios când face declaraţii pe această temă. „Nu este nimic nou. Acelaşi limbaj necontrolat, acelaşi limbaj iresponsabil, aceeaşi atitudine întru totul incompatibilă cu cea a unui preşedinte. Eu cred că la ce i s-a întâmplat lui Adrian Năstase ar trebui, mai degrabă, domnul Băsescu să se gândească“, a spus Antonescu. În legătură cu limitarea numărului de parlamentari, Antonescu a menţionat că a fost introdusă, în mod neobişnuit pentru o Constituţie, dar tocmai pentru că aceasta a fost voinţa cetăţenilor, limitarea la maximum 300 a numărului de membri ai Camerei Deputaţilor. „Faptul că astăzi avem un Parlament supraponderal nu ne este imputabil nicicum nouă. Vă reamintesc că, împreună cu Victor Ponta, am iniţiat o lege care a fost respinsă la Curtea Constituţională, o lege care ar fi avut ca efect un număr mult mai restrâns de parlamentari. Ea a fost respinsă. Am rămas pe actualele legi şi acestea au fost efectele ei. Nu este vina USL-ului“, a încheiat Antonescu.