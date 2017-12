Referendumul din 2012, anulat de CSM cu complicitatea CCR

08:43:27 / 02 Iunie 2015

Pentru dl de doi bani

Daca nu sunteti o persoana partizana din diferite motive ar trebui in primul rand sa fiti politicos! In al doilea rand sa analizati la rece derapajele din Romania! De la statul de drept propovaduit de toti! Domnul Basescu a alterat acest stat si l-a dus la anomie! Si unii si altii s-au folosit de o situatie critica realizata in anii de stapanire oligarhica portocalie! Luati situatia doamnei Rarinca! Unde se pare ca un triunghi erotic a pus pe jar mecanismele puterii abuzive! Doamna Stanciu neavand pare-se intelepciunea statutului punand echipa obedienta la lucruri urate! Am scris asta mai sus! Asta inseamna ca trebuie sa deveniti cetatean responsabil si sa luati atitudine impotriva derapajelor intregii clase politice! Care s-a alienat de popor! Trebuie schimbata! Prin vot! Avem puterea votului pana nu se duce si asta! Nu e corect asa? O zi ageabila! In anonimat trebuie sa fim mult mai politicosi! Pentru ca altfel devenim lasi! Nu o sa devenim isterici pentru ca unii din zeii actuali indiferent de unde sunt au tafne sau interese! Intrati in societatea civila educata! Meritocratia si natiunea trebuie sa fie filozofia noastra!