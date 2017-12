Reîncepe distribuirea pachetelor sociale

Beneficiarii pachetelor oferite de Primăria Constanţa vor putea merge, de lunea viitoare - 10 iunie - să-şi ridice alimentele din punctele de distribuţie amenajate de municipalitate. Anunţul privind distribuirea pachetelor a fost făcut, sâmbătă, de primarul Radu Mazăre, care a explicat că beneficiarii programului vor primi alimente în fiecare lună, până la sfârşitul anului. „În sfârşit am depăşit birocraţia şi am încheiat contractele. De luni, 10 iunie, toţi cei care au venituri sub 900 de lei şi vârsta de peste 60 de ani vor primi binecunoscutele pachete. Ele vor fi distribuite lunar şi, pentru a ajunge la cele opt pachete pe care le-am promis, în decembrie vor fi acordate de două ori”, a declarat Mazăre. Prin urmare, din 10 iunie, Primăria Constanţa va reîncepe să distribuie pachetele cu alimente de care beneficiază vârstnicii de peste 60 de ani fără venituri, persoanele cu handicap, pensionarii cu venituri mai mici de 900 de lei şi persoanele care beneficiază de venitul minim garantat. Alimentele vor fi distribuite între orele 6:00 şi 14:00. Conform programului municipalităţii, beneficiarii pachetelor primesc câte un kg de zahăr, făină, orez, un litru de ulei şi câte un pui.

ACHIZIŢII Amintim că Primăria a fost nevoită să întrerupă distribuţia pachetelor la începutul anului având în vedere adoptarea târzie a bugetului naţional, de care a depins şi aprobarea bugetului local. Dacă nu era suficient, după demararea procedurilor de achiziţie a alimentelor, licitaţia pentru acest program pe anul 2013 a fost contestată în instanţă. Şi nu doar o dată, ci de două ori. Prin urmare, programul a fost amânat timp de patru luni. Lucrurile s-ar putea schimba însă odată cu un proiect al parlamentarilor USL privind modificarea legii care reglementează achiziţiile publice. Actul normativ este susţinut şi de parlamentarii PSD Constanţa. „Uneori e nevoie ca aceste achiziţii publice să se deruleze cât mai repede pentru că vorbim, spre exemplu, de pachete pentru bătrâni. Prin proiectul pe care îl pregătim se va scurta timpul acordat contestaţiilor, care vor putea fi făcute în condiţii mult mai riguroase. Probabil, dacă acest proiect de lege va fi aprobat, cei care contestă în mod abuziv licitaţiile vor băga mâna în buzunar să despăgubească autoritatea contractantă“, a declarat deputatul constănţean PSD Eduard Martin.