Renee Zellweger revine!

Deţinătoare a premiului Oscar, odinioară considerată un talent-minune, la fel de populară ca Jennifer Lawrence sau Scarlett Johansson, Renee Zellweger se întoarce la actorie, după o pauză de patru ani. Thrillerul ”The Whole Truth”, regizat de Courtney Hunt, în care joacă alături de Daniel Craig, ar putea să îi revitalizeze cariera actriţei, care, la începutul anilor 2000, se bucura de mare succes în rândul publicului şi criticilor. Însă cele mai recente filme în care a jucat actriţa ajunsă la 44 de ani, precum ”New in Town / Nou-venită în oraş” sau ”Leatherheads / Jocuri murdare”, nu s-au bucurat de succes, iar ”My Own Love Song”, un road movie cu cântece de Bob Dylan pe coloana sonoră, din 2010, a fost chiar lansat direct pe DVD, fiind un imens eşec comercial.

Renee Zellweger este deţinătoare a unui premiu Oscar, a unui Glob de Aur şi a unui premiu BAFTA pentru rolul din filmul ”Cold Mountain”, filmat în România, în 2003. A primit alte două premii Globul de Aur, pentru rolurile din filmele ”Chicago” şi ”Nurse Betty / Sora Betty”. Simpatica actriţă ar urma să-şi reia şi rolul titular într-un al treilea film din seria ”Bridget Jones` Diary / Jurnalul lui Bridget Jones”, în care a jucat alături de Colin Firth şi Hugh Grant, în primele două pelicule din 2001, respectiv 2004.