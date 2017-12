Reorganizare administrativă pentru salvarea PDL

FUMIGENĂ. Ultima fumigenă marca Traian Băsescu, reorganizarea administrativ-teritorială, poate trimite România într-un haos şi mai mare decât cel în care se zbate acum. Abia scăpaţi de recesiune, cel puţin conform declaraţiilor lui Boc şi Băsescu, românii sunt obligaţi să asiste la împărţirea politică a ţării după chipul şi asemănarea chiriaşului de la Cotroceni. Urât, dar necesar, susţin pedeliştii cu mâna pe piept, care văd ideea preşedintelui suprem ca fiind “genială”. Cum PDL coboară lin pe toboganul sondajelor, Băsescu trebuia să găsească o soluţie pentru reanimarea partidului. Mai întâi a fost realegerea lui Boc în funcţia de preşedinte, o variantă inspirată pentru Băsescu, pentru că Boc era deja obişnuit cu poziţia echer când şeful statului îl chema la Cotroceni. Apoi Băsescu a sunat goarna în şedinţa de Guvern şi a cerut, rapid, legea de reorganizare teritorială. Din păcate, heirupismul marinăresc nu se prea potriveşte în acest domeniu, unde ai nevoie de acordul românilor pentru o asemenea schimbare, dar mai ales de acordul Uniunii Europene, care, de patru ani, ne dă saci de bani pentru proiecte, bani pe care, din nefericire, nu ştim să îi folosim. Ideea reorganizării administrative a fost lansată în urmă cu câţiva ani de Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene (UNCJR), care cerea personalitate juridică şi competenţe pentru euroregiunile deja formate. Nimeni nu a ascultat atunci solicitările şi motivările UNCJR, care nu făceau decât să trimită România în lumea civilizată a Uniunii Europene.

REORGANIZARE FĂRĂ DEZBATERE. Preşedintele Comisiei de administraţie din Camera Deputaţilor, Sulfina Barbu, un politician care ar fi trebuit să ştie cu ce se mănâncă reorganizarea, a declarat că procesul ar trebui finalizat până la sfârşitul acestui an, pentru ca alegerile din 2012 să fie pregătite pe noua structură. “Încă de anul trecut, în dezbaterile publice am susţinut necesitatea de împărţire în regiuni, care să corespundă criteriilor UE pentru următorul exerciţiu financiar. Opt regiuni sunt suficiente în România”, a declarat Barbu. Despre reorganizare au vorbit, la rândul lor, şi reprezentanţii PSD şi PNL, care văd realizarea acestui proces într-o perioadă mai lungă, în aşa fel încât să nu debusoleze pe toată lumea. „O astfel de lege nu poate trece, pentru că este ilegală. Există posibilitatea lansării unei dezbateri cu studii, prin care să vedem dacă ne putem organiza peste structurile administrative existente acum, în regiuni istorice, sau euroregiuni istorice. Să desfiinţezi consiliile judeţene doar aşa că vrei tu, Băsescu, şi îi dai ordine lui Boc, cu grave repercusiuni asupra populaţiei, nu se poate. Şi noi, consiliile judeţene, vrem regionalizare. Eu sunt secretarul UNCJR. Am propus de mai mulţi ani, tuturor Guvernelor României, să facem regiuni cu personalitate juridică, cu preşedinţi de regiuni, cu consilii regionale şi cu alegeri pentru aceste structuri, dar care să aibă competenţe pentru aceste regiuni”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu.

NICUŞOR CONSTANTINESCU: „GUVERNUL ROMÂNIEI ESTE IMPOTENT SĂ IA BANII EUROPENI, LUCRU CARE SE VEDE CU OCHIUL LIBER.”

HEIRUPISM. Argumentul folosit de Băsescu în ceea ce priveşte o mai bună absorbţie a fondurilor europene nu este sustenabil. De fapt, dacă ne uităm mai bine, euroregiunile care funcţionează în prezent şi-au dovedit capacitatea de absorbţie, dovedind că problemele legate de atragerea fondurilor europene sunt la nivel ministerial. „Regiunile au accesat peste 90% din fonduri prin Programul Operaţional Regional (POR). Guvernul României a accesat doar 4% din 80% din fondurile pe care le are la dispoziţie din POR. Atunci ne întrebăm, cine minte? Guvernul României este impotent să ia banii europeni, lucru care se vede cu ochiul liber”, a spus Constantinescu. O altă problemă importantă ridicată în privinţa acestei teme false lansate de Băsescu este cea a proiectelor europene. „Dacă mâine se desfiinţează consiliile judeţene, banii europeni de pe POR se vor da înapoi la Uniunea Europeană. Suntem obligaţi să păstrăm formele administrativ-teritoriale până când se implementează proiectele europene în derulare, plus o perioadă de garanţie de trei ani după implementare. Cu alte cuvinte, până în 2016 nu putem vorbi despre desfiinţarea consiliilor judeţene pentru că şi aşa luăm bani europeni puţini şi ar fi păcat să îi dăm şi pe ăia înapoi”, a afirmat Constantinescu.

BOGDAN DIACONU: “ACTUALUL GUVERN, ALCĂTUIT DIN TRANSFUGI, SERVILI ŞI EXTREMIŞTI MAGHIARI, NU ARE LEGITIMITATEA NECESARĂ PENTRU A DECIDE REÎMPĂRŢIREA ADMINISTRATIVĂ A ROMÂNIEI”

LEGITIMITATE. Aspectul politic în această farsă prezidenţială joacă un rol la fel de important. Măsurile de austeritate luate de Guvern au trimis PDL la groapa de gunoi a politicii româneşti. Singura modalitate de revigorare a partidului şi relansarea lui pentru alegerile din 2012 sunt zecile de milioane de euro de la Ministerul Dezvoltării şi această reorganizare teritorială în jurul judeţelor portocalizate. Secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, spune că ideea “năstruşnică” a PDL privind reorganizarea poate “răvăşi” România deoarece va duce la centralizarea deciziei, nu la descentralizare. “Vor fi greutăţi foarte mari şi costuri foarte mari pentru fiecare cetăţean. Eu nu atac ideea în sine, ci faptul că se grăbeşte acest proces. Este un proces extrem de complicat. Mai mult decât atât, am auzit că nu vor numai umflarea acestor judeţe, ci şi desfiinţarea a 300 şi ceva de localităţi. Bănuiesc că nu e greu de gândit cam ce coloratură politică vor avea localităţile pe care vor să le desfiinţeze”, a declarat Dragnea. Vicepreşedintele PC Bogdan Diaconu a declarat că o astfel de mutare ar desfiinţa ordinea constituţională a României. “Actualul Guvern, alcătuit din transfugi, servili şi extremişti maghiari, nu are legitimitatea necesară pentru a decide reîmpărţirea administrativă a României sau adoptarea statutului minorităţilor. Asemenea acte extrem de grave pentru viitorul României au nevoie de legitimitatea unui referendum, pentru că vor influenţa destinul acestei ţări mai mult decât reducerea numărului de parlamentari sau desfiinţarea sectoarelor din Bucureşti pentru care puterea a considerat că e nevoie de referendum”, a declarat Diaconu.

Mişcare electorală

Primarul Sibiului, Klaus Johannis, a declarat că discuţiile despre reorganizarea administrativă a României sunt doar motiv de campanie electorală şi că nu există încă o discuţie “serioasă” pe această temă. “De fiecare dată când ne apropiem de alegeri se pune în discuţie problema reîmpărţirii administrative. În anii pre-electorali se discută, dar apoi nimeni nu mai spune nimic”, a declarat Johannis. Acesta susţine că motivarea privind atragerea mai uşoară a fondurilor europene este nerelevantă. “Şi acum modul de absorbţie a fondurilor europene se face transparent. Această argumentaţie nu stă în picioare. Din păcate, deocamdată nu există o discuţie temeinic motivată pe această temă. Este doar o problemă de campanie electorală”, a adăugat primarul Sibiului. Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat, ieri că reorganizarea teritorială nu pune în pericol funcţionarea USL, care o să aibă candidaţi în toate zonele, dar o să creeze un haos care trebuie gestionat într-o perioadă de haos economic şi social. “Reorganizarea teritorială trebuie făcută după modelul european, acolo unde există instituţii regionale. Nu trebuie să facem acum o bătălie între oraşe. Există un model european de dezvoltare regională, pe acela trebuie să mergem, nu pe modelul Băsescu. Trebuie să construim regiunile şi le vom construi, dar într-un mod serios şi fără să desfiinţăm judeţele”, a afirmat Victor Ponta.