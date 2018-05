Restaurant din Constanța, cu LACĂTUL pe ușa! Vezi care!

Comisarii Protecției Consumatorilor Constanța continuă acțiunile de inspecție și control. Astfel, ei au fost nevoiți să pună lacătul pe ușa unui restaurant din Constanța, unitate găsită cu mari probleme. Este vorba despre Restaurantul La Tamara - SC TROBLOS SRL (Strada Frigului 10), unitate care nu prea a auzit de respectarea normelor de bază din alimentația publică.

Potrivit comisarului șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța, Horia Constantinescu, s-au constatat următoarele: în unitate nu era cântar omologat și verificat; condițiile de depozitare nu erau nerespectate: ketchup 15 kg (păstrat în temperaturi de 22 de grade C, în loc de 4 - 8 grade C), carne preparată 4 kg (la temperaturi de 22 de grade C, în loc de 6 grade C), legumele, la fel. De asemenea, produsele erau făcute în proceduri nesigure: nu este masă caldă pentru preparate culinare, acestea se reîcălzesc la momentul onorării comenzii; se utilizează vase din plastic, ceea ce este interzis în alimentație; ustensilele și spațiile de depozitare erau neigenizate; recipientele, respectiv borcane fin material plastic, pentru depozitare sos, se refolosesc după spălare. În unitate erau două chiuvete: în una se spală vase, iar în cealaltă ouăle, legumele, carnea. Nu există chiuvetă cu acționare la picior! Pe același blat intră materii prime și iese produsul finit, intră veselă. Nu există fără elemente de identificare pentru: carne tocată; carne porc; coaste, pulpă; pui dezosat.

ALIMENTARĂ CU MARI NEREGULI O altă verificare a fost făcut la alimentara de lângă restaurant - SC VELCOP UNIVERSAL. Și aici au fost găsite o serie de nereguli. Astfel, potrivit lui Horia Constantinescu, au fost următoarele constatări: neafișare CUI; unele produse erau depozitate în WC sau afară; unele produse nu aveau data de expirare înscrisă ( Bebeto 4 buc x 0.5 lei); chiuveta prezenta urme de rugină, unele dale erau crapate, iar produsele erau depozitate pe jos; ouăle erau depozitate la temperatura camerei. Nu în ultimul rând au fost găsite produse fără să aibă prețurile afișate, iar fructele nu aveau țara de origine și categorie. Reprezentantul unității a primit invitația la sediul CJPC, iar produsele cu probleme au fost scoase de la vânzare.