Reverse The Moment și Doomsday Astronaut sunt noile formații anunțate pentru Maximum Rock Festival 2023

Lacuna Coil, Tiamat, Altar, Reverse The Moment și Doomsday Astronaut sunt noile formații anunțate pentru ediția aniversară Maximum Rock Festival 2023.



Organizatorii Maximum Rock și Promusic Events au promis o ediție memorabilă pentru anul acesta, cu ocazia aniversării a 10 ani de existență a unuia dintre cele mai iubite festivaluri din România, și iată că surprizele se țin lanț!

După ce au anunțat primele nume de răsunet la nivel mondial, Within Temptation și Kamelot, plus una dintre cele mai îndrăgite trupe românești, Dirty Shirt, line-up-ul festivalului se îmbogățește cu noi artiști consacrați.

Italienii Lacuna Coilvor aduce armoniile gothic metal, pe scena festivalului și pregătesc un show de senzație. Trupa suedeză Tiamat va prezenta un setlist Best of, din care nu vor lipsi piesele care i-au consacrat și le-au adus faima în întreaga lume. Altarvor urca pe scenă în noua formulă, cu un al doilea chitarist, Toni Dijmărescu. Tânăra trupă orădeană de metalcore Reverse The Moment revine pe scena festivalului, după reprezentația plină de energie de anul trecut, iarDoomsday Astronaut (câștigătorii marelui premiu la Posada Festival 2022) vor aduce sonoritățile prog metal, spre încântarea iubitorilor genului.

Amintim că Maximum Rock Festivalse va desfășura în perioada2-3 iunie, într-o locație specială – Pensiunea Râșnov, la 17 km de Brașov, 4 km de Râșnov și 13 km de Bran, în inima muntelui. Va fi o ediție specială, ce va avea două scene, pe care vor urca 18 formații, într-un interval de două zile de distracție și voie bună, pentru a sărbători cum se cuvine cea de-a zecea ediție a festivalului. Locația va beneficia de o zonă de camping dotată cu toate utilitățile, situată exact lângă zona de festival. Nu vor lipsi barurile, o zonă extinsă dedicată deliciilor gastronomice și o zonă de merch.

Abonamentele s-au pus în vânzare pe AmBilet.ro, link https://www.ambilet.ro/tc-events/maximumrockfestival2023/ prima categorie fiind deja sold out.