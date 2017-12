Asta ne mai lipsea! Ion Iliescu a spus „ţara arde şi baba se piaptănă”, dar proverbul pare să nu mai fie de actualitate în cazul lui Traian Băsescu, de cînd şi-a tuns faimoasa şuviţă rebelă, cea care rămăsese ultimul amănunt decorativ care îl mai deosebea pe preşedinte de Popeye marinarul… Dar „baba” sau „Popeye”, cum vreţi să o luaţi, lucrează pe furiş, chiar dacă lasă impresia că totul s-ar petrece la lumina zilei.

Raportul comisiei prezidenţiale pentru revizuirea Constituţiei, dat publicităţii la Cotroceni, chiar la mijlocul acestei săptămîni, a picat ca nuca în perete. Cu o zi înainte, Gabriel Oprea demisionase din funcţia de ministru al Administraţiei şi Internelor, iar în ziua cînd preşedintele prezenta raportul, toate televiziunile transmiteau a doua demisie, cea a lui Virgil Ardelean. Toată lumea a fost mai curioasă să afle ce declară „vulpea”, decît să-l asculte pe Băsescu. Se vede treaba că preşedintele are o „agendă personală” diferită de calendarul urgenţelor naţionale! Trec peste faptul că ţara nu are încă un buget şi mă gîndesc că, în toată această săptămînă ce se apropie de sfîrşit, nimeni din guvern nu a vorbit despre starea economiei româneşti, despre recesiune, şomaj sau criza financiară. PD-L s-a ţinut numai de conspiraţii şi manevre, în absenţa lui Geoană, lui Băsescu i-a ars doar de Consitutuţie, iar coaliţia nu a încheiat nici pînă acum nominalizarea secretarilor de stat. Pe de o parte, înţeleg perfect măsurile de precauţie pe care şi le ia PSD-ul, în ceea ce priveşte colaborarea guvernamentală cu PD-L-ul, ca să nu păţească exact ce i s-a întîmplat fostului Partid Democrat, care a fost scos de la guvernare, dar nici ca să nu rişte tot ce li s-a întîmplat liberalilor în relaţia cu preşedintele… Este evident că social-democraţii, acum, trebuie să sufle şi în iaurt, pentru că democrat-liberalii au dovedit deja, după cum s-a văzut în aşa numitul „episod al generalilor”, că nu au niciun scrupul politic! Pe de altă parte, ţara pare încă neguvernată, căci agitaţia din ultimele zile a accentuat confuzia. În mijlocul acestei debandade administrative la care, o ştie toată presa, au contribuit jocurile de culise ale lui Băsescu, să te mai gândeşti, tu, preşedinte, la Constituţie, în condiţiile în care te-ai declarat „jucător”, mi se pare chiar o iresponsabilitate! Acum ar fi fost momentul în care Traian Băsescu ar fi trebuit să aibă dese apariţii publice, pentru a calma spiritele şi pentru a arăta că „jucătorul” ţine totul sub control. După manevra eşuată cu serviciul „2 şi un sfert”, şeful statului a bătut în retragere şi a început să-şi pregătească un culcuş pentru mult rîvnitul viitor mandat prezidenţial.

Adevărul despre noul proiect de Constituţie, despre vom mai avea ocazia să discutăm în amănunt, este acela că va transforma România într-o republică prezidenţială, însă nu asemănătoare cu Franţa, ci cu Belarusul lui Lukaşenko! După ce că „ţara arde şi baba se piaptănă”, Popeye a abandonat spanacul care îi dădea forţă şi s-a apucat de whisky, pentru că se simte sigur pe poziţie, uitînd că beţia cu alcool, ca şi beţia de putere, sînt la fel de primejdioase şi te fac mult mai vulnerabil… Vorba cuiva din presă: „Pe măsură ce trec anii, orice dictator crede că îşi poate prosti tot mai mult aleşii”. Aşa este!