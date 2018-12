Rezidențiat 2018: Număr record de înscriși, grile corecte, punctaj în funcţie de nume

Peste 8.400 de tineri medici au participat, duminică, la concursul de intrare în Rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie. Examenul organizat de Ministerul Sănătăţii are loc în şase centre universitare, fiind disponibile 5.415 posturi.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, 8.419 tineri medici s-au înscris la concursul de intrare în Rezidenţiat.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că în acest an a crescut numărul locurilor şi posturilor scoase la concurs, fiind corelat numărul acestora cu necesarul de medici pe fiecare specialitate. "Am suplimentat locurile pe specialităţi deficitare ca, de exemplu, epidemiologie şi medicină de familie pentru că avem un deficit de medici epidemiologici în spitale, dar şi de medici de familie în zonele rurale", a declarat Sorina Pintea. Ea a precizat că în 2018 se înregistrează cel mai mare număr din ultimii ani de absolvenţi ai universităţilor de medicină şi farmacie care s-au înscris la concurs. "Avem un record de înscrişi din ultimii ani. După o analiză am constatat că, alături de creşterea numărului de locuri, ultimele măsuri din programul de guvernare pe care le-am aplicat, şi mă refer aici la creşterea salariilor medicilor şi programul de dotare cu echipamente medicale al spitalelor, au făcut ca medici care s-au îndreptat spre alte domenii, ca de exemplu industria farma, să dorească să lucreze în unităţile sanitare”, a declarat Sorina Pintea.

La fel ca în anii trecuţi, concursul de intrare în Rezidenţiat se desfăşoară în şase centre universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara. De asemenea, concursul are aceleaşi metodologie de organizare, tematică şi bibliogafie ca şi anul trecut.

În sesiunea din acest an, cei 8.419 de tineri medici, absolvenţi ai universităţilor de medicină şi farmacie concurează pe 5.415 locuri şi posturi. Un număr de 4.730 locuri/ posturi sunt pentru medicină, 406 locuri/posturi pentru medicină dentară şi 225 pentru farmacie, 54 pentru ministere cu reţea sanitară proprie.