Rezistența la medicamente antimicrobiene, în creștere în Europa!

Semnalele specialiștilor, trase în urmă cu ani buni, referitoare la faptul că automedicația va face mult rău, mai ales în cazul antibioticelor, încep să se adeverească. Rezistența la medicamentele antimicrobiene menite să lupte contra principalelor infecții alimentare este în creștere în Uniunea Europeană (UE), mai ales în regiunile de sud și est, a avertizat Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară (European Food Safety Authority, EFSA), în raportul său anual realizat împreună cu Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Îmbolnăvirilor (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), scrie Agerpres. Creșterea rezistenței la medicamentele antimicrobiene este cauza a aproximativ 25.000 de decese anual în UE, a afirmat comisarul european pentru Sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis. ”Este o problemă globală, care are nevoie de o soluție la scară globală”, a adăugat el. Elaborat pe baza datelor referitoare la anul 2014 furnizate de statele membre ale UE, documentul constată că bacteriile de la om, animale și din alimente continuă să manifeste o rezistență crescută la medicamentele antimicrobiene cel mai frecvent folosite. Rezultatele raportului relevă, încă o dată, faptul că rezistența la antimicrobiene reprezintă un risc major pentru sănătatea oamenilor și animalelor, risc identificat deja de Comisia Europeană ca o prioritate majoră a programelor sale din domeniul securității alimentare, potrivit comunicatului postat pe pagina oficială a EFSA, http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160211. În raport sunt menționate bacteria Salmonella, rezistentă la mai multe medicamente și care continuă să se propage prin Europa, precum și Campylobacter - care duce la campilobacterioză, cea mai frecventă boală de origine alimentară din UE, și care este foarte rezistentă la ciprofloxacin, antimicrobian extrem de important utilizat în tratarea infecțiilor la om. Totodată, sunt indicate semne de rezistență la colistin a bacteriilor Salmonella și E.coli la păsările domestice din UE. ”Situația este îngrijorătoare întrucât arată că acest medicament ar putea în curând să nu mai fie eficient pentru tratarea infecțiilor grave la om cu Salmonella”, a atras atenția Mike Catchpole, cercetător-șef la ECDC.