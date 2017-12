Roberto Alagna spune ca o va iubi mereu pe soţia sa, Angela Gheorghiu

Tenorul francez de origine italiană Roberto Alagna, căsătorit cu celebra soprană Angela Gheorghiu, a declarat într-un interviu acordat ziarului britanic ”The Independent” că, în continuare, el şi soţia sa nu îşi mai vorbesc, adăugînd însă că o va iubi mereu. ”A fost frumos cu Angela. Ea a fost îngerul meu, pentru că m-a salvat. Datorită Angelei, am continuat să cînt. Acum ne aflăm într-un moment dificil”, a adăugat Alagna. În prezent, diva se află la New York şi cei doi nu mai păstrează contactul. Ea ar fi trebuit să i se alăture pentru o serie de spectacole cu opera ”Carmen”, la The Metropolitan Opera, însă s-a retras.

În primăvara acestui an, celebrul tenor, care revenise pe scena Operei Covent Garden după o pauză de cinci ani, a mărturisit că nu mai vorbeşte cu soţia lui nici măcar prin SMS-uri. El a profitat de acea ocazie pentru a anunţa, în mod oficial, că intenţionează să îşi separe cariera artistică de cea a soţiei sale. Declarînd că soţia lui este ”o persoană minunată” şi că s-a simţit ca în al nouălea cer cîntînd alături de ea, Roberto Alagna a precizat că singurele proiecte muzicale la care va mai participa alături de soprana Angela Gheorghiu vor fi ”Carmen”, la Metropolitan Opera din New York şi o operă de Puccini, la Covent Garden din Londra, după care carierele lor se vor despărţi. Viaţa cuplului este foarte agitată, cei doi artişti călătorind extrem de mult, între reşedinţele lor din Franţa, România şi Elveţia. Potrivit presei britanice, limba în care cei doi artişti îşi vorbesc este limba română, despre care Roberto Alagna a mărturisit că a reuşit să o înveţe foarte repede.

Viitoarele proiecte ale celebrului tenor francez includ filmarea unui lungmetraj inspirat din eşecul răsunător pe care l-a suferit la Scala din Milano, în 2007, după ce a fost fluierat de publicul italian, din cauză că a falsat la notele înalte dintr-o arie dificilă şi o operă inspirată din viaţa lui Ioan Paul al II-lea şi alegerea lui ca Papă. Angela Gheorghiu este deja un superstar al operei internaţionale, fiind, totodată, cel mai vîndut artist de muzică clasică. Lansarea sa în străinătate a avut loc în 1992, la Covent Garden, cu ”Boema” de Puccini. În acelaşi an, a debutat pe scenele renumitelor Metropolitan Opera din New York şi Staatsoper din Viena. De atunci, soprana a cîntat pe cele mai mari scene ale lumii. Angela Gheorghiu s-a născut pe 7 septembrie 1965, la Adjud şi a absolvit cursurile Academiei de Muzică din Bucureşti.