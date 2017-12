Robin Thicke poate sta liniştit

Familia cântăreţului Marvin Gaye şi compania EMI, deţinută de Sony/ATV Music, au soluţionat amiabil conflictul privind presupusul plagiat al lui Robin Thicke, suspectat că pentru melodia ”Blurred Lines” s-a inspirat din piesa ”Got to Give it Up” a lui Marvin Gaye. Cele două părţi au soluţionat conflictul pe cale amiabilă. Conflictul durează de câteva luni, de la lansarea, în luna martie 2013, a hitului ”Blurred Lines”, compus în colaborare cu T.I. şi Pharrell Williams. Casa de discuri a lui Marvin Thicke, Sony ATV, a încheiat cu familia lui Marvin Gaye, mort în anul 1984, un acord ale cărui detalii financiare rămân confidenţiale. Un judecător de la Curtea Supremă din Los Angeles a decis să anuleze plângerea formulată de Nona Marvisa Gaye şi Frankie Christian Gaye. Înţelegerea a venit după ce o instanţă a decis că nu există similarităţi între cele două piese. EMI a preferat să închidă cât mai repede conflictul. Dacă în cazul piesei ”Blurred Lines” nu există suspiciuni de plagiat, într-un alt proces, cântăreţul de 36 de ani este acuzat s-a inspirat din “After the Dance” în noul său hit R&B “Love After War”.

Piesa “Blurred Lines” este hitul absolut al verii, după ce a stat 12 săptămâni în topul Bilboard Hot 100 şi s-a vândut în peste 6,6 milioane de copii. Piesa este nominalizată la prestigiosul premiu Grammy pentru Piesa Anului, care se va decerna pe 26 ianuarie.