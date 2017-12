Rocadă la şefia Comisiei pentru buget de la Cameră

Preşedintele Organizaţiei Judeţene Constanţa a PNL, deputatul Gheorghe Dragomir, a fost înlocuit din funcţia de preşedinte al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor cu fostul ministru al Sănătăţii Eugen Nicolăescu (PNL). Dragomir a precizat că schimbul s-a făcut în şedinţa de marţi a Comisiei. „Modificarea s-a făcut la solicitarea mea, deoarece nu mai am timp să mă ocup de organizaţia judeţeană. Asta în condiţiile în care suntem în an electoral, cu două scrutine importante. Pentru a atinge scorul electoral pe care partidul l-a fixat, trebuie să am mai mult timp, iar această comisie îmi consuma două zile din săptămână, de care am mare nevoie în teritoriu”, a motivat Dragomir. El a adăugat că a vrut să părăsească funcţia de preşedinte al Comisiei de buget încă de acum şase săptămâni. „Am vrut să găsesc un om capabil pentru această funcţie. Iniţial am discutat cu Daniel Chiţoiu, după care m-am înţeles cu Eugen Nicolăescu. Cert este că discuţia de a fi înlocuit am avut-o atât cu PNL, cât şi PSD, cărora le-am spus că nu mai vreau să fiu şeful Comisiei de buget”, a mai spus Dragomir. Pe de altă parte, este greu de crezut teoria lui Dragomir. Mai degrabă, el a fost nevoit să-i facă loc lui Nicolăescu, care rămăsese subit fără o funcţie după ieşirea liberalilor de la guvernare. Conform site-ului Camerei, Nicolăescu apare ca preşedinte al Comisiei începând din data de 11 martie.