România a defilat cu Germania

Debut în forţă pentru echipa feminină de tenis de masă a României la Jocurile Olimpice de la Beijing. Deşi sînt cele mai tinere sportive din competiţia naţională a chinezilor, Daniela Dodean, Eliza Samara şi Iulia Necula au dat o lecţie mult mai experimentatei echipe a Gemaniei, de care au trecut, ieri, cu scorul de 3-0, în primul meci din cadrul Grupei C. În prima partidă s-au întîlnit Daniela Dodean (nr. 47 mondial) şi Jiaduo Wu (nr. 23 mondial), românca învingînd cu scorul de 3-0 (11-9, 11-8, 11-7). Nici cea mai bună junioară la nivel european nu s-a lăsat mai prejos, Eliza Samara (nr. 61 mondial) impunîndu-se la fel de clar în faţa mult mai titratei Elke Schall (nr. 43 mondial), scor 3-0 (11-8, 11-6, 11-9). A urmat partida de la dublu, unde cele două sportive de la LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, Eliza Samara şi Iulia Necula au trecut de Zhenqi Barthel şi Elke Schall, scor 3-1 (12-10, 9-11, 11-4, 12-10). Aşadar, elevele lui Viorel Filimon au pornit cu dreptul în cadrul competiţiei în care sînt cotate cu cea de-a 13-a şansă la titlul olimpic, însă astăzi urmează unul dintre cele mai dificile teste. La ora 5.00, România a înfruntat în cea de-a doua întîlnire din Grupa C, Hong Kong-ul, în componenţa Ling Lin (nr. 14 mondial), Sui Fei Lau (nr. 35 mondial), Kwok See Yu (nr. 123 mondial) şi Yana Tie (nr. 10 mondial). De altfel, asiaticele au trecut în prima întîlnire din grupă, cu 3-0, de Polonia, adeversară pe care România o va întîlni tot astăzi, însă în sesiunea de după-amiază, de la ora 14.30. Doar primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală ale competiţiei.