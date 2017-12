România a dezamăgit la CM de handbal din China

Fostul antrenor secund al lotulul naţional de handbal feminin, Dumitru Muşi, a urmărit cu atenţie evoluţia României la Campionatul Mondial din China şi s-a arătat dezamăgit de faptul că echipa a ratat, încă o dată, prezenţa pe podium. „Mă aşteptam la mai mult de la naţională. Era o conjunctură favorabilă, având în vedere că celelalte echipe şi-au schimbat componenţa în proporţie destul de mare. Formaţia noastră şi-a păstrat aceeaşi alcătuire, iar dezamăgirea este mare pentru că nu am ştiut să profităm de acest lucru. Avem jucătoare valoroase, care pot concura oricând în clasamentul primelor trei pe posturi la acest Campionat Mondial. Din păcate, vechea mentalitate a românilor ne-a adus în această situaţie”, a spus Muşi, care consideră că şi strategia aleasă pentru această competiţie a fost una greşită: „Personal, consider că, din nou, strategia de abordare a competiţiei a fost una defectuoasă. Presiune există la fiecarea competiţie, dar fetele au fost prea încărcate. Au plecat la competiţie cu gândul de a nu pierde medaliile, pe care, de fapt, nu le câştigaseră şi orice eşec în postura aceasta este greu de suportat”. Şi absenţele de la lot au reprezentat una dintre cauzele eşecului înregistrat în China, faza de apărare fiind capitolul cel mai deficitar. „Au fost puţine jucătoare care au acceptat că faza de aparăre este deosebit de importantă şi că te solicită la maximum dacă vrei să faci performanţă. O evidenţiez pe Neagu, care a participat cu plăcere şi cu angajament la această fază, dar celelalte au rămas datoare. Beşe, Ardean, Brădeanu, poate Steluţa Luca, convinsă să revină în naţională, poate ne-ar fi adus acel plus de un gol în meciul cu Norvegia sau cu Spania şi ne-ar fi dus spre obiectivul pe care ni l-am fi dorit cu toţi. Au fost jucătoare care au mers la acest turneu ca să câştige meciurile cu Chile sau Japonia”, a încheiat Muşi.