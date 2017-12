România cheltuieşte mai mult pe ţigări decît pe medicamente!

În România se cumpără mai multe ţigări decît medicamente! Piaţa totală a ţigărilor este, în ţara noastră, de aproximativ două miliarde de euro, mai mare decît cea a medicamentelor, evaluată în total la 1,8 miliarde de euro, sumă în care sînt incluse şi produselele eliberate fără reţetă (OTC-urile), a spus preşedintele Comisiei de pneumologie a Ministerului Sănătăţii (MS), Miron Bogdan. Românii dau pe ţigări aproape două miliarde de euro, în timp ce medicamentele sînt parţial rambursate, a precizat preşedintele Comisiei de pneumologie a MS în conferinţa cu tema „Cît ne costă fumatul”, organizată, ieri, de Societatea Română de Pneumologie şi compania Pfizer. Potrivit medicului Miron Bogdan, o analiză simplă a cheltuielilor bugetare cu medicamentele arată că peste 600 de milioane de euro (peste o treime din buget) se cheltuie cu medicamente destinate afecţiunilor cardiovasculare, respiratorii şi oncologie - boli în strînsă legătură cu fumatul. În România mor anual din cauza fumatului 33.000 de persoane, adică un român la fiecare 16 minute, 70% dintre acestea avînd între 35 şi 69 de ani. Mortalitatea prin cancer pulmonar la bărbaţi, în special la cei tineri, este mult mai mare decît în ţările UE, iar diferenţa continuă să se mărească. Aproape jumătate din diferenţa între speranţa de viaţă a bărbaţilor din România şi a celor din UE (15) este cauzată de fumat, a mai spus medicul. El a subliniat că un bărbat care fumează un pachet de ţigări pe zi timp de 20 de ani are speranţa de viaţă mai mică cu şase, şapte ani decît un nefumător, şi asta dacă nu are alte boli. Dacă, pe lîngă fumat are şi boli asociate, precum cancer pulmonar, bronşită cronică, atunci speranţa de viaţă scade cu 21 de ani, a mai spus profesorul Miron Bogdan. Costurile pentru tratarea unor boli asociate fumatului oscilează de la 200 de lei o penumonie neinternată şi fără complicaţii şi pînă la zeci de mii de lei în cazul suferinţelor grave. Preşedintele Comisiei de pneumologie a mai spus că, din păcate, în 2009, MS a alocat de cinci ori mai puţini bani pentru tratamentul celor care vor să se lase de fumat. Din banii alocaţi în 2008 au fost trataţi 19.000 de pacienţi, costul medicaţiei fiind de aproximativ 200 lei pe lună. “Ţigara este singurul drog oficializat de stat”, a susţinut preşedintele Societăţii Române de Pneumologie, Florin Mihălţan. El a mai spus că o oră pe zi petrecută într-o încăpere cu un fumător este de aproape o sută de ori mai probabil să cauzeze cancer pulmonar la un nefumător decît 20 de ani petrecuţi într-o clădire care conţine azbest. În România sînt 175 de medici care pot face consiliere specializată pentru renunţarea la fumat la şase milioane de fumători. La nivel mondial, cinci milioane de persoane mor anual din cauza unor boli legate de fumat. Fiecare opt secunde marchează decesul cuiva din cauza unei boli legate de fumat. Tutunul va ucide un miliard de oameni în secolul 21, dacă trendul actual continuă, potrivit specialiştilor. Pînă în 2010, Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează un cost anual al fumatului de 500 miliarde de dolari, aproximativ 407 miliarde de euro.