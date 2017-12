România, în turneul pentru bronz la tenis de masă!

Ziua de ieri a fost una dintre cele mai grele pentru echipa de tenis de masă a României. După victoria din faţa Germaniei, elevele lui Viorel Filimon mai aveau nevoie de o victorie în Grupa C pentru a ajunge între primele opt echipe ale competiţiei, lucru aproape imposibil pentru formaţiile europene. Iulia Necula, Daniela Dodean şi Eliza Samara au înfruntat în sesiunea de dimineaţă reprezentativa Hong Kong-ului, însă deznodămîntul partidei a fost unul previzibil: 3-0 pentru asiatice. În primul meci, Dodean, a cedat, scor 1-3 (-7, -5, 10, -7) în faţa jucătoarei Ling Lin (nr. 14 mondial). Nici constănţeanca Eliza Samara nu a avut vreo replică în faţa nr. 10 mondial, Yana Tie, cedînd întîlnirea fără a cîştiga vreun set, 3-0 (-6, -10, -4). Surprinzător, perechea formată din cele două componente de la LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, Eliza Samara şi Iulia Necula, avea să le ţină în şah pe Sui Fei Lau (nr. 35 mondial) şi Ling Lin (nr. 14 mondial). Conduse cu 2-1 la seturi, Samara şi Necula au dat o replică excelentă în cel de-al patrulea set, reuşind să egaleze la doi, după ce s-au impus cu 11-1! Setul decisiv a dat însă cîştig de cauză asiaticelor, care au încheiat partida cu scorul de 3-2 (-4, 10, -7, 1, -8).

Partida de dublu cu Hong Kong a dat încredere româncelor în vederea întîlnirii decisive cu Polonia, reprezentativă de care “tricolorele” au trecut cu 3-2, reuşind o performanţă extraordinară: România între primele opt echipe ale lumii! Polonia învinsese Germania, cu 3-1, în prima sesiune a zilei, iar meciul cu România era decisiv, ambele echipe aflîndu-se la egalitate de puncte. Lupta pentru cea de-a doua poziţie din grupă, care ducea în sferturile de finală, a fost una extrem de disputată. România a început bine întîlnirea, conducînd după primele două partide. În primul meci, Dodean a dispus, cu 3-2 (9-11, 7-11, 11-7, 11-6, 11-6), de Natalia Partyka (nr. 147 mondial), iar în cel de-al doilea meci, Samara a învins-o pe Qian Li (nr. 31 mondial), cu 3-0 (12-10, 11-9, 11-9). În meciul de dublu, perechea Necula - Samara a cedat în faţa perechii Jie Xu - Natalia Partyka, cu 1-3 (7-11, 12-10, 6-11, 7-11), iar cel de-al patrulea meci a readus Polonia în lupta pentru sferturi, Necula cedînd, cu 1-3 (11-5, 6-11, 5-11, 4-11), în faţa lui Qian Li. Greul a căzut pe umerii Danielei Dodean, care a întîlnit-o pe Jie Xu (nr. 90 mondial). Arădeanca a reuşit să se impună în cinci seturi (11-7, 9-11, 11-7, 12-14, 11-9), meciul fiind unul interzis cardiacilor. În setul patru, Dodean a avut două mingi de meci, dar nu le-a fructificat.

România - SUA, în turneul medaliei de bronz

După succesul din faţa Poloniei, România s-a clasat pe locul secund în grupa C, după reprezentativa Hong Kong-ului. Sistemul de disputare este însă unul diferit, cîştigătoarele celor patru grupe urmînd să evolueze într-un turneu semifinal pentru medaliile de aur şi argint, în timp ce România va întîlni, astăzi, echipa SUA, una dintre celelalte trei reprezentative clasate pe locul al doilea în faza grupelor. Dacă va cîştiga această partidă, România va evolua împotriva uneia dintre cele două echipe învinse în turneul semifinal (China, Hong Kong, Singapore şi Coreea de Sud). Apoi, în cazul în care va cîştiga şi acest meci, reprezentativa “tricoloră” va întîlni, pentru medalia de bronz, cîştigătoarea de pe partea cealaltă a tabloului turneului pentru locul al treilea. România a fost a 13-a favorită dintre cele 16 echipe participante la turneul olimpic, toate adversarele din Grupa C fiind mai bine cotate în clasamentul Federaţiei Internaţionale de Tenis de Masă (ITTF). Astfel, Hong Kong este a treia favorită a competiţiei, Germania a fost favorita numărul şase, iar Polonia a 12-a. „Bucuraţi-vă alături de noi. Este o mare performanţă. Cea mai tînără echipă de la turneul olimpic a ajuns între primele opt ale lumii. Eram a 13-a favorită şi am ajuns între primele opt. În faza următoare vom întîlni Statele Unite ale Americii, ceea ce este foarte bine, pentru că am scăpat de Coreea de Sud şi Austria. SUA era cel mai bun adversar posibil”, a spus Beatrice Romanescu, directorul de marketing al FRTM.