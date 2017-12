România rutieră, paralizată

AVERTIZĂRI METEO

Zilele acestea, zăpada a pus stăpânire pe aproape toată România. De ieri dimineață, avertizările de vreme rea emise de meteorologi pentru județele din jumătatea estică a României au devenit realitate. De la ora 6.00, județele Buzău, Vrancea, Brăila, Ialomița, Galați, Vaslui, Bacău, Argeș, Dâmbovița și Prahova au fost sub cod portocaliu de ninsori abundente, viscol și vânt puternic. Totodată, județele Bistrița-Năsăud, Maramureș, Harghita, Covasna, Brașov, Dâmbovița, Ilfov (inclusiv municipiul București), Giurgiu, Suceava, Neamț, Brăila și Constanța au fost sub cod galben de ninsori, viscol și vânt puternic. În plus, între orele 8.30 și 13.00, județele Buzău, Brăila și Vrancea au fost sub atenționare de cod roșu de viscol, ninsori abundente și vânt puternic.

DRUMURI ÎNCHISE

Cel puțin 25 de drumuri naționale din 11 județe au fost închise pe diferite tronsoane, iar pe alte 18 s-a circulat cu greutate, cele mai multe fiind pe raza județelor Brăila, Buzău, Vrancea și Ialomița. Și Autostrada A2 București - Constanța a fost închisă pe tronsonul cuprins între București și Fetești. Angajații Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) au intervenit cu utilaje și materiale antiderapante pentru deblocarea arterelor rutiere și restabilirea circulației.

PROBLEME GRAVE

Potrivit reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne (MAI), în mai mult de 66 de localități din 19 județe au fost înregistrate probleme grave. În unele zone s-au înregistrat avarii la rețelele de alimentare cu apă și energie electrică. Din judeţele aflate sub avertizare cod portocaliu au fost evacuate 345 de persoane care au necesitat dializă şi 72 de femei însărcinate. Totodată, autoritățile locale au luat măsuri pentru amenajarea unor locuri de cazare pentru persoanele fără adăpost și cele rămase izolate din cauza viscolului și a ninsorii. În județele Vrancea, Botoșani, Iași, Tulcea și Buzău, autoritățile au intervenit în sprijinul mai multor persoane rămase blocate în nămeți. Forțele de ordine au intervenit și pentru deblocarea a două ambulanțe, una din Tulcea și cealaltă din Buzău, care transportau doi bolnavi la spital. De asemenea, ieri dimineață, mai mult de 50 de jandarmi, pompieri și polițiști au fost mobilizați într-o operațiune de căutare în zona Pădurii Băneasa, unde o femeie, care s-a adăpostit într-o casă abandonată, a solicitat ajutor prin numărul de urgenţă 112. În judeţele aflate sub avertizare cod roşu au intervenit și forţele Ministerului Apărării Naţionale, care a trimis, în total, 478 de militari şi 50 de mașini de intervenție. Dată fiind vremea rea, ieri s-a reunit și Comandamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Guvernului. În timpul ședinței, premierul Victor Ponta le-a solicitat colegilor săi să coordoneze eficient acțiunile de salvare astfel încât să se depășească cu bine acest moment. De asemenea, el le-a transmis oamenilor să fie prudenți și să își ia toate măsurile de precauție.

Drumuri naționale închise

Potrivit CNADNR, sunt închise următoarele drumuri naționale: DN 3 Bucureşti, Lehliu-Gară și Călăraşi (judeţul Călăraşi), DN 3A Lehliu-Gară - Drajna (judeţul Călăraşi), DN 2 Urziceni - Buzău - limită cu judeţul Bacău, DN 2B Buzău - Brăila - Şendreni, DN 22 Râmnicu Sărat - Brăila, DN 2C Costești (judeţul Buzău) - Slobozia (judeţul Ialomiţa), DN 23 Brăila - Focşani, DN 21 Brăila - Slobozia, DN 22B Brăila - Galaţi, DN 2A Urziceni - Slobozia, DN 2N Bogza - Dumbrăveni - Vintileasca (judeţul Vrancea), DN 23B Măicănești - Ciorăști (judeţul Vrancea), DN 23A Focșani - Mărtinești - Ciorăști (judeţul Vrancea), DN 2M Focşani - Andreiaşu, DN 2D Focşani - limită cu judeţul Covasna, DN 2L Tişiţa - Soveja, DN 24 Tișița - Tecuci, DN 24D Tulucești - Vârlezi (judeţul Galați), DN 21A Bărăganu (judeţul Brăila) - Țăndărei (judeţul Ialomiţa), DN 22D Măcin - Horia - Atmagea - intersecţia cu DN 22A (judeţul Tulcea), DN 22 Smârdan - Măcin - Garvăn - Isaccea (Tulcea), DN 22E I.C.Brătianu - Garvăn, DN 22F Izvoarele - Nalbant (Tulcea), DN 22A Cataloi - Topolog (Tulcea) - Saraiu - Hârşova (Constanța), DN11A Podu Turcului (Bacău) - Bârlad (Vaslui). De asemenea, circulația este restricționată pe următoarele drumuri: DN 22 Isaccea - Tulcea - Babadag - intersecţia cu DN 22D (județul Tulcea), DN 1D Albeşti-Paleologu-Urziceni, DN1B Albeşti - Paleologu - limita cu judeţul Buzău, DN 5B Giurgiu - Ghimpaţi şi pe DN2 (E85), în judeţele Ilfov şi Ialomiţa.

Reprezentanții CNADNR recomandă să nu plecați la drum lung dacă nu este necesar, iar dacă vă aventurați, să vă echipați mașinile corespunzător. Starea drumurilor poate fi verificată în timp real la numerele de telefon 021/9360 sau TEL VERDE 0800.80.9360. De asemenea, puteți verifica starea drumurilor pe site-ul www.cnadnr.ro, unde informațiile sunt actualizate la fiecare două ore.

Două tinere, primele victime ale urgiei

O tânără a murit aseară într-o ambulanță înzăpezită pe un drum județean din Vaslui. Potrivit secretarului de stat în MAI, Raed Arafat, tânăra de 25 de ani era în stop cardio-respirator când a fost preluată, din locuința sa din localitatea Deleni, de ambulanța care a rămas blocată în localitatea vasluiană Bâlboaca. În zonă a fost trimisă o șenilată care a transportat-o pe pacientă la o autosanitară, însă, în ciuda tuturor eforturilor, fata nu a mai putut fi salvată. De asemenea, o altă tânără, însărcinată, a murit ieri seară, în timp ce era transportată cu ambulanța de la Tulcea la Constanța. Potrivit autorităților, ea a intrat în stop cardio-respirator la scurt timp după ce a fost preluată de ambulanță.