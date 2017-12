România, ţinta criticilor miniştrilor de Finanţe din UE

Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană (UE) au criticat ieri România pentru că a permis amplificarea deficitului bugetar, în pofida ritmului ridicat de creştere economică, susţinînd astfel îngrijorarea Comisiei Europene (CE), exprimată la sfîrşitul lunii ianuarie. \"România nu va reuşi, cel mai probabil, să îşi îndeplinească obiectivul de a echilibra bugetul pînă în 2011\", au mai spus miniştrii cu ocazia reuniunii Ecofin. Potrivit agenţiei Reuters, ei au cerut autorităţilor române măsuri mai ferme pentru reducerea deficitului. Oficialii europeni susţin, de fapt, punctul de vedere al CE, care a avertizat, la sfîrşitul lunii ianuarie, că este improbabil ca România să reuşească să echilibreze bugetul pînă în 2011. Comisarul pentru Afaceri Monetare, Joaquin Almunia, a declarat, la sfîrşitul lunii trecute, că este îngrijorat de creşterea deficitului bugetar al României, după aderarea ţării la Uniune la 1 ianuarie 2007, cu toate că avansul economic a fost de peste 6%. Statele din zona euro pot fi amendate cu sume considerabile în cazul în care nu respectă obligativitatea menţinerii deficitului bugetar sub nivelul prevăzut, iar statele din afara zonei euro pot fi penalizate prin limitarea accesului la fonduri europene. Autorităţile de la Bucureşti au prognozat în programul de convergenţă un deficit anual pe bugetul general consolidat de 2,9% din PIB pentru perioada 2007-2009, calculat pe metodologia europeană. Nivelul se plasează foarte aproape de limita de 3% stabilită de normele UE. România a avut, anul trecut, un deficit de 2,7% raportat la metodologia europeană. CE anticipează că deficitul bugetar al României va urca în acest an la 3,2% şi la 3,9% în 2009. În cazul materializării riscurilor legate de amplificarea deficitului, UE ar putea lansa o procedură oficială împotriva României, pentru a o obliga să-l aducă sub nivelul de 3%.