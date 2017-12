Românii se consideră „mai tari” decît europenii pentru că ştiu mai multe limbi străine

Domeniul limbilor străine este „asul din mînecă” al românilor. Potrivit Eurobarometrului de primăvară, lansat ieri, cunoaşterea de limbi străine este singurul domeniu în care românii consideră că stau mai bine decît europenii, iar calitatea vieţii, pensiile şi sistemul de sănătate sînt domeniile despre care românii consideră că sînt cele mai slabe faţă de media din Uniunea Europeană. Potrivit acestui studiu, ponderea românilor care consideră că sistemul de sănătate din România, calitatea vieţii şi nivelul pensiilor sînt sub media UE este cu 77% mai mare comparativ cu aceia care consideră că respectivele sisteme sînt peste media UE. Şi locuitorii celor zece state care au intrat în UE în 2004 au aceeaşi percepţie despre domeniile enumerate, dar proporţia este, în medie, cu zece unităţi mai mică. Conform declaraţiei coordonatorului studiului, sociologul Dumitru Sandu, românii au dat dovadă de un sentiment de frustrare generalizată atunci cînd şi-au exprimat opinia pentru zece din cele 12 domenii investigate. În consecinţă, la capitolele economie, şomaj, asistenţă socială, costurile energiei sau costurile de trai, românii consideră că se află cu peste 70% sub media din ţările UE. Aceeaşi situaţie se întîlneşte şi în rîndul populaţiei din cele zece state care au aderat la UE în 2004, dar procentele sînt, în medie, mai mici cu zece unităţi decît în România. Singurul domeniu în care românii consideră că se pricep mai bine decît europenii sînt limbile străine. Astfel, în opinia românilor, nivelul de cunoaştere a limbilor străine în România este cu şapte procente peste media din ţările UE. În România, situaţia este cu totul diferită faţă de ţările din UE. Locuitorii acestora din urmă consideră că se situează cu 31% peste media UE în ceea ce priveşte calitatea vieţii, iar calitatea asistenţei sociale, a mediului şi a sistemuluide sănătate se află cu peste zece procente peste media UE. Cel mai prost stau - consideră locuitorii UE - la costurile energiei (cu 43% sub nivelul mediei UE), costurile de trai (33% sub media UE) şi cunoaşterea de limbi străine (21% sub media UE). Eurobarometrul are o marjă de eroare de plus/minus 3,1% şi a fost realizat în primăvara anului 2007, pe un eşantion de 1.019 persoane.