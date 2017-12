Ronnie Wood, de opt ori bunic

Ronnie Wood, chitaristul trupei The Rolling Stones, va deveni bunic pentru a opta oară, a anunţat fiica muzicianului, Leah, care va deveni mamă pentru a doua oară. Leah Wood, fiica lui Ronnie Wood din căsătoria acestuia cu Jo Wood, s-a căsătorit în 2008 cu omul de afaceri Jack MacDonald, cu care are o fiică, Maggie, în vârstă de 4 ani. Ronnie Wood, în vârstă de 66 de ani, are trei copii: Jesse, fiul său cu prima soţie, Krissy Findlay, cu care rockerul a fost căsătorit din 1971 până în 1978, Leah şi Tyrone, rezultaţi din a doua căsătorie a muzicianului cu Jo Wood. Ronnie Wood s-a despărţit de Jo, cu care a fost căsătorit timp de 23 de ani, după o aventură cu o chelneriţă rusoaică, în 2008. Divorţul lor a fost finalizat în 2011. Ronnie Wood s-a căsătorit cu producătoarea de teatru Sally Humphreys, în cadrul unei ceremonii private, în decembrie 2012.

Ronnie Wood face parte din trupa The Rolling Stones, care s-a format la Londra în 1962 şi este una dintre cele mai renumite formaţii rock din lume. The Rolling Stones a vândut peste 200 de milioane de albume în lumea întreagă şi a susţinut mii de concerte cu casa închisă. În 2007, formaţia The Rolling Stones a concertat şi în România, pe stadionul Lia Manoliu din Bucureşti.