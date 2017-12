Rusoaicele de la t.A.T.u vin în România

După ce, la începutul lunii octombrie, rusoaicele de la t.A.T.u. au anunţat că se reunesc, luna aceasta, pentru a celebra 10 ani de la albumul „200 km/h în the Wrong Lane” cu o ediţie aniversară, iată că fanii români vor avea ocazia să le vadă şi live, la show-ul tv „Vocea României”. Informaţia a fost făcută publică de una din cele două componente al trupei, Yulia Volkova, pe site-ul oficial al trupei şi dezvăluie faptul că show-ul din Bucureşti, care va include două piese de pe materialul discografic, este primul după trei ani.

Pe ediţia aniversară a albumului „200 km/h în the Wrong Lane”, care a fost lansat pe 12 noiembrie, este inclusă şi o piesă nouă, „A Simple Motion”, dar şi un remix făcut de Fernando Garibay la piesa „All the Things She Said”. Toate piesele, de altfel, au fost remasterizate.

Trupa t.A.T.u. a fost înfiinţată la începutul anilor 2000, la Moscova. Succesul celor două fete a venit la scurt timp după lansarea single-ului, „Nas ne dagoniat”. La început, cele două erau percepute ca fiind... un cuplu, din cauza modului în care se comportau pe scenă şi în videoclipuri. Ulterior, o lume întreagă a descoperit „şocată” că n-a fost vorba decât despre marketing.