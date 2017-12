Russell Crowe a realizat un documentar despre clubul său de rugby

Actorul Russell Crowe, cîştigător al unui premiu Oscar, a realizat un serial documentar, “South Sydney Story”, despre viaţa sa ca proprietar al clubului de rugby Rabbitohs din Sydney, Australia. Serialul va fi difuzat în SUA de postul de televiziune Versus al companiei Comcast, pe parcursul a cinci săptămîni, în lunile octombrie şi noiembrie.

Serialul de televiziune va prezenta anul în care Russell Crowe şi partenerul său, bogatul om de afaceri australian Peter Holmes, au cumpărat South Sydney Rabbitohs, unul dintre cele mai vechi cluburi de rugby din Australia. Din 2006, cei doi au investit mulţi bani în echipă, care, după mai multe sezoane marcate de meciuri pierdute, a reuşit să se reafirme în rugby-ul australian. Ultimele episoade ale documentarului prezintă fragmente din meciurile jucate de echipa australiană la începutul acestui an, majoritatea cîştigate de Rabbitohs. Filmul a fost produs de compania australiană Beyond Prods.

Russell Crowe urmează să joace alături de actorul american Leonardo DiCaprio în “Body of Lies”, un film inspirat din romanul cu acelaşi titlu scris de David Ignatius, care va fi regizat de Ridley Scott. Russell Crowe a mai jucat sub bagheta lui Ridley Scott în filmele “Gladiatorul”, pentru care a fost recompensat cu un premiu Oscar, “Un an bun” şi “American Gangster”, care va fi lansat în curînd. De asemenea, cei doi vor colabora şi la o nouă versiune a poveştii lui Robin Hood, intitulată “Nottingham”, care va intra în producţie la începutul anului viitor.