Russell Crowe, la plajă cu familia

Actorul australian s-a cuminţit de tot şi nu mai ezită să îşi arate latura sentimentală. Russell Crowe ne arată cît de mult îi place viaţa de familist, fiind surprins alături de soţia Danielle Spencer şi de cei doi fii, Charlie de 4 ani şi Tennyson de 2 ani, pe plaja Bondi din Sydney. Actorul în vîrstă de 44 de ani s-a jucat cu multă răbdare cu fiii săi, dar cel mai mult se pare că i-a plăcut să îl înveţe să înoate pe Charlie. În schimb, Danielle Spencer, de 38 de ani, s-a mulţumit să îi privească răbdătoare, avînd grijă mai mult de Tennyson. Mai în glumă, mai în serios, mezinul familiei trebuie să fie îngrijit şi răsfăţat, doar este promis să se căsătorească cu fiica lui Nicole Kidman, Sunday Rose, de şase luni. Cei doi actori australieni, buni prieteni, şi-au dat acordul ca odraslele lor să se căsătorească şi rămîne de văzut dacă gluma lor nu se va transforma în realitate.

Acestea sînt însă ultimele zile de vacanţă pentru Russell Crowe, care va începe în curînd filmările la “Robin Hood”. Actorul trebuie în primul rînd să dea jos cel puţin zece kilograme, pentru a fi cît mai convingător în rolul şerifului din Nottingham. De altfel, din cauza excesului său de greutate, actriţa britanică Sienna Miller, care trebuia să îi dea replica în acest film, a fost înlocuită, pentru că producătorii au considerat că este prea tînără şi firavă, iar alături de ea, Russell Crowe ar fi apărut bătrîn şi obez. Actorul s-a îngrăşat 15 kilograme pentru rolul agentului CIA manipulator şi agresiv din thriller-ul “Body of Lies”, în care a jucat alături de Leonardo DiCaprio. De atunci însă nu a mai reuşit să scape de kilogramele în plus, mai ales că în ultima vreme a cam refuzat toate scenariile care i s-au propus. Russell Crowe trebuie să înceapă un program strict de exerciţii fizice şi nu se va mai putea baza pe consumul de alcool pentru arderea grăsimilor ca în trecut, pentru că de cînd a devenit tătic a renunţat la băutură. “Sînt o groază de lucruri la care am renunţat pentru că îmi afectează nivelul de răbdare. Nu vreau să fiu exasperat de viaţă cînd am de crescut aceşti copii frumoşi”, a declarat actorul, recent.