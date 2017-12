S-a stropit cu benzină şi şi-a dat foc

Greutăţile familiale au adus-o pe o constănţeancă 69 de ani în pragul disperării. Duminică seara, Maria Voicu a ajuns la spital cu arsuri grave pe gît, abdomen şi picioare, după ce a încercat să se sinucidă. Ea le-a povestit cadrelor medicale că şi-a vărsat o sticlă cu benzină pe haine, după care şi-a dat foc. "M-am speriat cînd am văzut că sînt cuprinsă de flăcări şi am încercat să le sting cu apa dintr-o căldare. Am început să ţip şi mi-au sărit în ajutor fiica şi o vecină", a povestit bătrîna. Femeia spune că a recurs la acest gest din cauză că nu mai putea suporta greutăţile familiale. "Am soţul bolnav, de trei luni este paralizat şi nu mai pot să am grijă de el. Toată viaţa m-a chinuit, a fost un beţiv şi o bestie, m-a bătut de m-a nenorocit şi acum nu se mai poate mişca. Fata nu mă ajută cu nimic, toată ziua se plimbă, îşi petrece timpul la plajă, nici nu o interesează de noi. Acum îmi pare rău pentru ce am făcut, nu mai vreau să mor", a adăugat bătrîna. Potrivit cadrelor medicale, Maria Voicu a suferit arsuri de gradul II şi III,ea fiind internată în Secţia de Chirurgie Plastică din cadrul Spitalului Judeţean Constanţa.