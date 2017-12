Săgeata mizează pe curajul lui Anghel

După ce Gică Butoiu a asigurat interimatul pe banca tehnică a celor de la Săgeata Năvodari în ultimele două partide oficiale din acest an, conducerea grupării de pe litoral l-a desemnat pe Cătălin Anghel să conducă echipa până la finalul sezonului. În vârstă de 39 de ani, noul antrenor este constănţean şi a început aventura în fotbal la formaţia-fanion de pe litoral, FC Farul Constanţa. Ca tehnician, Anghel a debutat în Liga a III-a, la CSO Ovidiu, iar în 2009 a trecut la FC Viitorul, cu care a promovat până în prima ligă. După un prim sezon în care şi-a îndeplinit obiectivul, menţinerea pe prima scenă a fotbalului românesc, Anghel s-a despărţit, la începutul acestui an, de clubul patronat de Gică Hagi, din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare.

„Nu am semnat contractul, dar ne-am înţeles şi nu se mai poate schimba nimic, cel puţin din partea clubului. Am avut multe nopţi nedormite şi am analizat toate soluţiile, pentru că mi s-a dat responsabilitatea deciziei alegerii antrenorului. Am vorbit cu jucători, antrenori şi conducători care au colaborat cu Anghel şi am considerat că este tehnicianul de care avem nevoie. Este un antrenor tânăr, curajos şi preocupat de meserie. Oricine a pregătit o echipă de prima ligă ştie cam toţi jucătorii care sunt la acest nivel. În plus, va primi informaţii şi de la secundul Gică Butoiu, care a rămas în staff”, a explicat managerul năvodărenilor, Aurelian Băbuţan.

OBIECTIV ÎNDRĂZNEŢ Chiar dacă, la începutul sezonului, gruparea de pe litoral avea drept ţintă menţinerea în prima ligă, noul antrenor va avea de îndeplinit un obiectiv şi mai dificil de atins, clasarea în primele 12 locuri. „Este un obiectiv îndrăzneţ, dar cred în el, pentru că altfel nu aş sta la Năvodari, atât de departe de casă. Cu puţin noroc, dacă am fi câştigat în deplasările de la Braşov sau Cluj, în acest moment am fi fost în obiectiv”, a adăugat Băbuţan. În privinţa lotului, noul antrenor a anunţat că-şi doreşte patru jucători de valoare, care să întărească semnificativ echipa. „Am vorbit cu Anghel şi vom decide împreună cine vine şi cine pleacă, dar antrenorul are ultimul cuvânt, pentru că tot el are şi responsabilitatea rezultatelor. Nu sunt adeptul schimbărilor masive în lot, mai ales că tot cu aceşti jucători am adunat cele 19 puncte şi suntem deasupra zonei retrogradării”, a mai spus Băbuţan.