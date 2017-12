Săgeata Năvodari a renunţat la Constantin Gache

Candidată la promovarea în prima ligă, Săgeata Năvodari a făcut o mutare-şoc ieri, când s-a despărţit de antrenorul principal Constantin Gache. Spre mirarea jucătorilor, conducerea grupării de pe litoral a luat decizia de a renunţa la serviciile lui Gache, chiar dacă acesta pregătise meciul cu Sportul Studenţesc Bucureşti, programat sâmbătă, de la ora 11.00, în etapa a 22-a a Ligii a II-a, şi participase miercuri la conferinţa de presă premergătoare partidei.

„Temporar, am luat decizia de a întrerupe colaborarea cu Constantin Gache, dar nu excludem posibilitatea reluării acesteia peste ceva timp. Am simţit o atmosferă tensionată în vestiar şi neîncredere printre jucători, astfel că ne-am gândit că este nevoie de un şoc la echipă. Nu am ce să-i reproşez fostului antrenor, pentru că a obţinut patru victorii din cinci meciuri. Căutăm un antrenor de marcă, dar nu este exclus să mergem în continuare pe mâna lui Gică Butoiu”, a spus preşedintele clubului, Florentin Manolache. „Până vom găsi un antrenor, echipa va fi condusă de Gică Butoiu, secondat de Gică Mina, mai ales că avem un meci destul de uşor sâmbătă. Obiectivul rămâne promovarea în prima liga la finalul acestui sezon”, a adăugat principalul finanţator al năvodărenilor, Nicu Babu. Venit în această iarnă la Năvodari, Constantin Gache a revitalizat Săgeata în lupta pentru promovarea în Liga 1, obţinând patru victorii în cinci etape.