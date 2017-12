Săgeata rămâne în cărţile promovării

Aflată la trei puncte de podium, Săgeata Năvodari a făcut spectacol în meciul cu Gloria Buzău, disputat sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 25-a a Ligii a II-a la fotbal, câştigând cu 4-0. Năvodărenii au deschis scorul după o jumătate de oră de joc, D. Zaharia şutând plasat din centrul careului. Avantajul s-a mărit după pauză, S. Chiţu trimiţând lângă bara din dreapta lui Sîrbu. Golgeterul Seriei 1 a atins cota 14 în acest sezon, după ce a mai înscris o dată, dintr-o lovitură de pedeapsă, acordată pentru un henţ comis de M. Olteanu. Tabela a fost închisă de D. Zaharia, care a reuşit dubla în ultimul minut al jocului, cu o lovitură de cap de la 10 m. „Este o victorie muncită şi meritată, prin prisma jocului, iar rezultatul reflectă diferenţa dintre noi şi Gloria. Am început bine partida şi am ratat mai multe oprortunităţi de a marca. Pe parcurs, ne-am impus jocul şi am câştigat la un scor care nu necesită prea multe comentarii”, a spus antrenorul Aurel Şunda.

Au evoluat - Săgeata (antrenor Aurel Şunda): Gordin - Mişelăricu, Goşa, Fl. Popa, Toşca - E. Nanu (50 Borza), V. Apostol (86 Bold), Vezan (83 Ilin), A. Vaştag - S. Chiţu, D. Zaharia; Gloria (antrenor Marcel Ploaie): D. Sîrbu - Cucu (48 Nistor), Murdărea, Berceanu, M. Olteanu - Mbella (60 Tabără), Horovei, L. Stroe, C. Ursu (60 Gomis) - Corcoveanu, Şt. Iordache. Marcatori: D. Zaharia 31, 90, S. Chiţu 53, 70-pen.