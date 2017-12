Salbă de medalii pentru CS Farul la gimnastică aerobică

Timp de două zile, sâmbătă și duminică, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța au avut loc a 16-a ediție a Cupei „Farul” și a 20-a ediție a Campionatelor Naționale de gimnastică aerobică, atât la juniori, cât și la seniori. La startul întrecerii s-au prezentat cei mai buni sportivi din țară, inclusiv loturile naționale, care au efectuat astfel un ultim test înaintea participării la Campionatele Europene, care se vor desfășura în perioada 6-8 noiembrie, la Elvas, în Portugalia. În fața unui public numeros, CS Farul a fost din nou în frunte, reușind să adune 20 de medalii. „Este un rezultat foarte bun, poate peste ce ne așteptam. Este cu atât mai valoros cu cât la competiție au fost prezenți cei mai valoroși sportivi din țară”, a spus directorul general al clubului constănțean, Ilie Floroiu. Printre medaliatele cu aur s-a numărat Bianca Gorgovan, legitimată la CS Farul, care s-a impus în proba individuală. „Mă bucur că am reușit să câștig, mai ales că am venit după un an și jumătate de pauză. Pentru mine a fost foarte important să duc exercițiul la capăt fără să ratez, în perspectiva participării la Campionatele Europene, unde îmi doresc să câștig medalia de aur”, a spus campioana națională.

În afara concursului, spectatorii au avut ocazia de a se delecta cu momente oferite de cei mai mici sportivi ai secției de gimnastică aerobică din cadrul CS Farul, iar sâmbătă a avut loc o ceremonie de premiere a sportivilor constănțeni care au obţinut rezultate meritorii la Jocurile Europene de la Baku din acest an. Astfel, primarul interimar al municipiului Constanța, Decebal Făgădău, i-a premiat, în numele Consiliului Local Municipal, pe Lavinia Panaete, Bianca Gorgovan, Lucian Săvulescu, Dacian Barna şi antrenoarea Maria Fumea (gimnastică aerobică), Florentin Niculescu şi antrenorul Mihai Constantin (box), Daniela Hondiu și antrenorul Viorel Gâscă (sambo). „Am considerat că este nu doar o datorie, ci și o onoare, în același timp, să fiu alături de campionii Constanței, care s-au transformat în campionii României și ne-au reprezentat cu atâta cinste la prima ediție a Jocurilor Europene”, a spus Făgădău.

