Sănătate “blocată”

Ministerul Sănătăţii (MS) ar trebui să anuleze contractul cadru pe 2010 deoarece conţine prea multe sancţiuni pentru medicii de familie, a declarat, ieri, preşedintele Patronatului Medicilor de Familie (PMF), Doina Mihăilă. Ea a mai precizat că nemulţumirile medicilor de familie sunt legate de forma contractului cadru. “Sunt 39 de obligaţii, 22 de penalizări, 13 sancţiuni de drept, încă 22 de sancţiuni de reziliere. E trei sferturi plin de sancţiuni”, explică Mihăilă. Preşedintele PMF mai spune că, pe lângă sancţiuni, există şi alte prevederi care dau peste cap activitatea în cabinetele medicale - între acestea şi stabilirea unui plafon pentru eliberarea de medicamente compensate.

NEMULŢUMIRI. Şi reprezentanţii Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor (ANPP) cer amânarea contractului-cadru pe 2010 pentru a fi dezbătut susţinând că, în forma actuală, acesta afectează drepturile bolnavilor. Preşedintele ANPP, Vasile Barbu, spune că, deşi susţin protestul medicilor, pacienţii sunt de acord cu anumite puncte din contractul-cadru. “Suntem de acord cu sancţiunile pentru medicii de familie, prevăzute în contractul-cadru pe 2010, dar nu suntem de acord cu compensarea pe grupe terapeutice a medicamentelor. Nu vrem ca bolnavii să stea la coadă. Nu ne convine când pacienţii stau la uşă şi nu sunt primiţi înăuntru”, a spus Barbu. El a arătat că, în urma analizelor efectuate în farmacii, a constatat că sunt foarte mulţi medici de familie care au prescris reţete compensate şi gratuite bolnavilor aflaţi pe listă, deşi liderii organizaţiilor profesionale au anunţat că acestea au fost sistate de la 1 aprilie. “S-au prescris reţete compensate pentru bolnavi. Am verificat în farmacii. Vina pentru acest contract cadru nu aparţine medicului. Actul normativ este un dictat. Nu a fost negociat cu medicii, aşa cum ar fi trebuit”, a susţinut Vasile Barbu. El a precizat că proporţia 70 - 30% per capita şi per serviciu trebuie aplicată diferenţiat, în funcţie de specificul din mediul rural şi cel urban. “Contractul trebuie negociat cu părţile. Cerem prelungirea aplicării acestuia încă trei luni, pentru ca să existe o abordare reală”, a mai spus Barbu.

DISCUŢII INTERMINABILE. Reprezentanţii medicilor de familie şi cei ai MS s-au întâlnit, ieri, pentru a discuta contractul-cadru pe 2010, după ce de la 1 aprilie a fost sistată eliberarea de reţete compensate şi gratuite şi bilete de trimitere şi nu au mai fost semnate concedii medicale. Discuţiile au durat peste şase ore, timp în care nu s-a ajuns la nicio concluzie. Pe parcursul discuţiilor, unii medici de familie au ales să participe la un marş pe traseul Universitate - Ministerul Sănătăţii. Unul dintre medicii care a participat la marş a spus că în absenţa unei reforme reale, tot ceea ce se întâmplă în sistem este “cârpeală”. \"Este regretabil că, după 20 de ani de la Revoluţie, locul medicului de familie pe grila de salarizare este undeva la mijloc. El a primit 5,2 puncte din 12 maxim, după 24 de ani de carte”, a susţinut medicul respectiv.

ALTE DISCUŢII. După întâlnire, ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, a spus că înţelege problemele medicilor şi ştie că anul acesta este unul greu din punct de vedere financiar, dar nu poate să nu se gândească la nevoile pacienţilor şi la faptul că aceştia trebuie să beneficieze în continuare de reţete compensate şi gratuite. Reprezentanţii medicilor de familie au anunţat, la finalul discuţiilor de la MS, că negocierile vor continua azi şi că, dacă se va ajunge la un acord, se va încheia un protocol, iar de joi, se va relua eliberarea reţetelor compensate şi gratuite.