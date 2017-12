Sancţiuni dure la FC Farul

Eşecul drastic înregistrat în etapa a doua a Ligii a II-a, 1-4 cu Concordia Chiajna, pe teren propriu, a adus primele sancţiuni în acest sezon la FC Farul. Întrunit luni seară, la Bucureşti, Consiliul Director al grupării de pe litoral a luat cîteva decizii dure împotriva jucătorilor constănţeni. “Hotărîrile Consiliului Director au venit după două zile de zbucium, în urma unui rezultat care ne-a produs multă mîhnire tuturor, dar în primul rînd spectatorilor, care au venit în număr mare la meci şi au încurajat echipa. Sancţiunile sînt trecerea lui Florin Pătraşcu la echipa a doua, pe perioadă nelimitată şi amendă de 1.000 de lei, pentru comportare nesportivă şi nerespectarea sarcinilor de joc şi un ultim avertisment şi amendă de 1.000 de lei pentru Ion Barbu şi Adrian Vlas, pentru nerespectarea sarcinilor de joc. În plus, toată echipa a primit o atenţionare pentru comportarea şi rezultatul din partida cu Chiajna şi la primul meci de o asemenea manieră se vor bloca primele de joc pînă la sfîrşitul turului”, a anunţat Mircea Crainiciuc, preşedintele executiv al FC Farul. “A fost o decizie destul de aspră, pe care şi eu am primit-o în plic, din partea Consiliului Director. Pătraşcu a fost sancţionat atît pentru nerespectarea sarcinilor, cît şi pentru atitudinea faţă de public. Eu îmi menţin declaraţia şi spun că nu trebuie să înjuri publicul, indiferent de ceea ce se întîmplă. Asta este opinia spectatorului şi trebuie să o respecţi pentru că a plătit biletul”, a adăugat antrenorul Marius Şumudică, adăugînd că toată lumea din cadrul clubului trebuie să pună umărul la promovarea în Liga I: “Toată lumea trebuie să fie cu capul pe umeri şi să tragă la aceeaşi căruţă. Eu am simţit că nu sîntem cu toţii în aceeaşi barcă, dar sper ca această săptămînă să fie considerată momentul zero şi să înţeleagă toată lumea că vrem binele Farului. Toţi trebuie să realizeze, indiferent dacă este antrenor sau conducător, că Farul trebuie să promoveze în prima ligă. Dacă nu, să se formeze o echipă tînără şi să se aducă un antrenor nou, care să obţină rezultate mai tîrziu. Vlas şi Barbu au primit un ultim avertisment, dar eu am nevoie de ei. Consider că lotul a rămas acelaşi, însă la prima greşeală vor plăti cu postul de titular”. Pătraşcu s-a antrenat ieri pentru prima oară sub comanda lui Cristian Cămui, la echipa a doua clubului. “Mă supun deciziei clubului şi mă antrenez la echipa a doua”, a declarat mijlocaşul constănţean.

Revine Paşcovici

Transferat în această vară, Cosmin Paşcovici ar putea debuta în acest sezon, sîmbătă, la Brăneşti. Fundaşul stînga a scăpat de accidentarea care l-a chinuit în ultimele trei săptămîni şi s-a antrenat normal, alături de colegii săi. “Dacă va fi apt sută la sută, îl voi folosi pe Paşcovici la Brăneşti”, a explicat Şumudică. Chiar dacă adversarii de sîmbătă, Victoria Brăneşti, au punctaj maxim după primele două etape, constăţenii speră să se întoarcă acasă cu cele trei puncte. “Va fi un meci greu, pe un teren greu. Sper că vom obţine un rezultat pozitiv, pentru că jucătorii au nevoie după duşul rece din meciul cu Chiajna. Victoria este o echipă mică, dar care moare pe teren, iar cîteodată ardoarea bate valoarea”, a spus tehnicianul constănţean. “Meciul de la Brăneşti va fi unul pe viaţă şi pe moarte, însă mergem cu gîndul doar la victorie”, a completat mijlocaşul Bogdan Andone.