Şantaj cu greşeli de ortografie la şefa ÎCCJ

Femeia din Galaţi care a şantajat-o pe Livia Stanciu, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a trimis patru SMS-uri în care ameninţă că va divulga unor televiziuni informaţii compromiţătoare despre judecătoare. În motivarea deciziei Tribunalului Bucureşti prin care Mariana Rarinca a fost arestată pentru 30 de zile, se arată că femeia a fost angajată în postul de contabil la cabinetul de avocatură al lui Adrian Stanciu, soţul Liviei Stanciu. Acesta a decedat în martie 2011. Potrivit procurorilor, după trei ani, în contextul în care Livia Stanciu candida pentru un nou mandat de preşedinte al Curţii Supreme, Mariana Rarinca i-a cerut judecătoarei suma de 20.000 de euro, bani care pretindea că ar fi o datorie mai veche a fostului soţ, dar fără să aducă dovezi în acest sens. Iniţial, banii au fost ceruţi cumnatului Liviei Stanciu. Acesta a declarat la DNA că femeia l-a sunat să vină la Galaţi pentru a discuta o problemă legată de Livia Stanciu. El s-a întâlnit cu Mariana Rarinca la Galaţi, iar femeia i-a spus că nu poate să se mai ducă acasă, deoarece la poartă sunt două maşini ale unor televiziuni care o aşteaptă să le dea informaţii despre activitatea soţului Liviei Stanciu, iar jurnaliştii „i-au oferit mulţi bani“ pentru a le da amănunte „picante“. Apoi, femeia i-a trimis acestuia, în perioada octombrie-decembrie 2013, patru SMS-uri cu greşeli de ortografie: „Nu pot să mai aştept. Nu o să va placă dar mam hotărît să numai ţin cont decît de mine şi de ai mei. Cineva va avea musafiri neplăcute la uşă“, „Sunt în drum spre Bucureşti nu mai am milă de nimeni. o să iasă aşa de urît încât poate să şi dea demisia am vrut doar banii mei“, „Am semnat cu o tel şi voi spune cu o tel şi voi spune tot ce ştiu cu date concrete şi cu martori. dna ma ignorat total dar eu am plătit o parte din datorii şi vreau banii“, „Voi pune şi pe internet“. După ultimul mesaj, primit pe 13 decembrie 2013, cumnatul a sunat-o pe Livia Stanciu, a întrebat-o dacă a luat legătura cu Mariana Rarinca şi i-a spus că femeia pretinde 20.000 euro. Mariana Rarinca a sunat-o apoi pe Livia Stanciu pe 3 iunie 2014 şi a ameninţat-o că va divulga informaţii despre ea dacă nu primeşte cei 20.000 euro. Livia Stanciu a anunţat DNA, iar pe 10 iunie, procurorii au reţinut-o pe Mariana Rarinca, care a fost apoi arestată preventiv.