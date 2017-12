Şantaj şi ameninţări cu bătaia la un liceu constănţean! Elevul, arestat

10:28:03 / 09 Decembrie 2017

Dezastru

Ma intreb ce face conducerea acestui liceu, deoarece acest fel de evenimente se intampla zilnic in aceasta institutie de invatamant, oare nu vede nimeni din corpul cadrelor didactice, ca indiferent de program, ore sau pauze in fata liceului este plin de indivizi (elevi )care se bat, se injura, tipa, de crezi ca in tot perimetru zonei asa zisului liceu ai impresia ca esti intr-un spital de nebuni. Nu ar fi rau daca ar mai trece si mai marii inspectoratului scolar judetean constanta sa vada cum se desfasoara activitatea in acest liceu, mai mult in saormeria de la poarta decat in clasa.. Ar fi bine daca ar mai trece si politia locala sa vada ce se mai intampla in Constanta, nu doar pe B-dul Tomis (nu i-am vazut niciodata in zona liceului), sa constate zecile de kg de gunui aruncate zilnic pe jos (peturi, ambalaje saorma, cutii bere, etc).Dar si jandarmi si politia nationala ar putea sa verifice ce se intampla in aceasta zona infractionala.Din cauza institutiilor enumerate mai sus, vom avea in viitor , o tara de infractori, puscariasi si interlopi, dar la vor da drumul pentru ca nu mai sunt locuri in penitenciare, ha!!. Sunt curios cine va raspunde pentru fapta individului prezentat in articolul dumneavoastra, dar sunt convins ca absolut nimeni din acele institutii pomenite de mine si care au exact scopul de a prevenii aceste evenimente. NU SE VA SCHIMBA NIMIC !!!